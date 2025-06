Da diverso tempo, ormai, la vita sentimentale di Alessandra Amoroso ruota attorno al fidanzato Valerio Pastore. Il compagno, più giovane di otto anni della cantante, lavora come tecnico del suono ed è un punto di riferimento nella quotidianità dell’artista salentina. Alessandra Amoroso, che recentemente ha annunciata la sua gravidanza, non potrebbe chiedere di meglio: si sente felice e appagata come non mai, ma anche coccolata e sempre al centro dell’attenzione. Merito di chi le vuole e di chi la ama, come il fidanzato Valerio Pastore.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo la cantante ha espresso tutta la felicità per la dolce attesa. Un traguardo che voleva tagliare da tempo e che è riuscita a raggiungere assieme al suo Valerio, il misterioso fidanzato che la cantante preferisce tenere alla larga dai riflettori. “Sono fortunata perché al mio fianco ho un compagno che mi sta tanto vicino, mi supporta. Quindi vivo tutto a modo mio”, le parole di Alessandra.

Alessandra Amoroso, l’amore per il fidanzato Valerio Pastore e il sogno maternità finalmente realizzato

Sono mesi di grande dolcezza per Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore, in attesa di diventare genitori di Penelope Maria. “Si chiamerà così come la nonna”, ha confermata l’artista. Come dicevamo la cantante realizza un sogno importante, assieme a Valerio. Un sogno che la animava da parecchio tempo, ma che la vita aveva messo in stand-by.

“Sono accadute un po’ di cose ma sono felice, sono una donna più matura e consapevole, più focalizzata su ciò che è la vita che conduco e sulla persona che ho accanto”, spiega ancora la Amoroso. Con Valerio Pastore, dunque, tutto prosegue per il meglio. E lui c’è sempre e comunque, quando Alessandra ne sente il bisogno. Così come lei c’è per lui, a modo suo, ogni giorno della sua vita.

