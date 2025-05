Da alcuni anni nella vita di Alessandra Amoroso c’è un nuovo uomo, che è arrivato a portare serenità e felicità nella sua vita. Lui si chiama Valerio Pastore ed è originario di Eboli e in qualche modo lavora, come la sua compagna, nel mondo della musica, ma dietro le quinte. Valerio è infatti un tecnico del suono: sulla sua relazione con il ragazzo, Alessandra ha mantenuto una linea piuttosto bassa, non spiattellando la loro relazione sui social o sui giornali scandalosi. Alcune informazioni, però, sono in nostro possesso. Ad esempio, appunto il suo lavoro: Valerio, come abbiamo detto, fa il tecnico del suono ed è molto probabile che i due si siano conosciuti proprio grazie ai rispettivi lavori e all’amore in comune per il mondo della musica. Ma al di là di quello che è il suo lavoro, chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso a Verissimo: "Serena Brancale la prima a sapere della gravidanza"/ "Pronta a essere mamma"

A quanto pare Valerio Pastore vive a Olevano sul Tusciano, un comune della provincia di Salerno. O meglio, così era prima di conoscere Alessandra. È molto probabile che ora i due vivano insieme, considerando che aspettano una bambina che nascerà a breve, a settembre. Il fidanzato di Alessandra Amoroso è più giovane di lei di otto anni: la differenza di età non ha pesato sulla loro conoscenza, iniziata qualche anno fa dopo la fine di una storia d’amore difficile per la cantante. Dunque il fatto che Valerio fosse molto più giovane di lei non è stato affatto un problema per Sandrina che si è lasciata andare all’amore.

Alessandra Amoroso quando partorisce? "Settembre è vicino"/ Quando scade il termine

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: chi è? Le prime paparazzate mano nella mano

Risalgono a esattamente due anni fa le prime paparazzate di Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, con la compagna, la grande artista leccese. I due sono stati ripresi a passeggiare mano nella mano e a fare spesa al supermercato, con volti distesi e sorridenti. E, in effetti, Alessandra non ha mai nascosto quanto Valerio abbia portato nella sua vita serenità e una ventata d’aria fresca. E adesso i due diventeranno anche genitori di Penny.