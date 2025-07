Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: chi è? I due stanno insieme da circa tre anni e ora aspettano una bimba, Penny

Alessandra Amoroso si prepara a vivere il periodo più bello della sua vita che coinciderà con la nascita della figlia Penelope. Un traguardo che la cantante ha raggiunto a 40 anni, con al suo fianco un uomo che condivide la quotidianità con lei ormai da un paio d’anni. Lui si chiama Valerio Pastore ed è più giovane della cantante leccese di ben otto anni: una differenza che i due non hanno mai percepito, essendo particolarmente innamorati e complici, come si è visto anche pochi giorni fa in occasione di un concerto della Amoroso.

Alessandra Amoroso, chi è: il successo ad Amici/ Ora in attesa della prima figlia Penelope

La cantante, infatti, sul palco ha dedicato una canzone all’uomo che è al suo fianco, “Io non sarei”. Un brano che parla d’amore e che ha emozionato profondamente il compagno di Alessandra Amoroso, presente in platea.

Valerio, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime e con gli occhi lucidi ha guardato innamorato la sua compagna, che cantava per lui dal palco. Una scena che ha emozionato tutti, anche in virtù del fatto che Valerio Pastore è molto riservato e la sua storia con Alessandra Amoroso non è mai stata eccessivamente di dominio pubblico. I due, infatti, si sono mostrati insieme poche volte, sui social praticamente mai: una storia vissuta dunque lontana dai riflettori ma che adesso, con l’arrivo di Penny, potrebbe diventare già più pubblica.

Alessandra Amoroso, retroscena sulla gravidanza/ I suoceri: “Vorremmo vederla sposata con Valerio”

Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso: “Con lui mi sento libera”

Alessandra Amoroso si è legata a Valerio Pastore circa tre anni fa. Una storia cominciata grazie alla musica: lui, infatti, fa il tecnico del suono. Il compagno di Alessandra Amoroso ha avuto il merito di ricucire vecchie ferite nell’artista, prendendosi cura di lei ma allo stesso tempo facendola sentire libera e indipendente. “Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa” ha raccontato la Amoroso, conquistata proprio da queste caratteristiche di Valerio.

Quando partorisce Alessandra Amoroso?/ "Penny arriva a inizio settembre: diventare mamma a 39 anni è una..."