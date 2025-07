Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: i due stanno insieme da diversi anni e presto diventeranno genitori di Penelope

Soltanto tra poche settimane Alessandra Amoroso diventerà mamma di Penelope Maria. Dopo aver concluso il tour in giro per l’Italia con il pancione (e aver annullato le ultime date proprio per il parto imminente), la cantante è pronta a concentrarsi solamente sull’arrivo della sua piccolina. L’annuncio della gravidanza è arrivato qualche settimana fa con un post sui social: al suo fianco c’era Valerio Pastore, l’uomo che è il suo fidanzato da diversi anni ormai. I due si sono conosciuti dopo la fine della storia d’amore tra Alessandra Amoroso e il suo ex fidanzato, Valerio Settepani. Valerio ha riportato nella vita dell’artista leccese amore, libertà e serenità: la cantante ex Amici non ha mai nascosto di quanto il fidanzato sia stato provvidenziale nel portale nella sua vita una nuova felicità.

“Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa” ha raccontato l’artista originaria della Puglia. Dunque, con Valerio Alessandra sta vivendo un amore intenso ma soprattutto libero. Proprio questo legame così importante ha portato i due ad un passo importantissimo, quello della gravidanza. Valerio Pastore, infatti, è l’uomo con il quale la Amoroso ha scelto di mettere su famiglia: i due diventeranno presto genitori di Penny, la bimba che nascerà a settembre.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: otto anni di differenza

Tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore la differenza di età è di ben otto anni. Nonostante questo, i due non hanno mai avvertito come un problema questa distanza anagrafica, facendone bensì un punto di forza. Valerio, che di professione fa il tecnico del suono, è arrivato come un terremoto nella vita della Amoroso, portandola a fidarsi nuovamente dell’amore. Ed ecco che dalla loro storia sono nate negli anni tante cose belle, su tutte quella che arriverà a settembre, Penny. Un rapporto libero ma allo stesso tempo importante per entrambi, che si godono questo amore in attesa di diventare genitori.