Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso? I due stanno insieme da tre anni e ora aspettando la loro prima bambina, Penny

Si chiama Valerio Pastore il fidanzato di Alessandra Amoroso, l’uomo che da tre anni è al suo fianco dopo la dolorosa rottura con il suo ex Stefano Settepani, con il quale la cantante sarebbe dovuta convolare a nozze. Una storia, quella con Valerio, cominciata dunque diverso tempo fa, che presto si arricchirà delle pagine più belle: infatti i due aspettano una bambina, Penelope, che arriverà a settembre. Parlando del suo compagno, Alessandra Amoroso ha sempre usato parole dolcissime di stima e affetto, spiegando di essere felice dell’uomo che ha scelto. Il fidanzato di Alessandra Amoroso, infatti, le ha “insegnato l’amore” per sua stessa ammissione, ma non soltanto.

La cantante leccese ha più volte sottolineato come Valerio sia un valore aggiunto per lei, che a Verissimo ha raccontato: “Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa”. Dunque, il fidanzato di Alessandra Amoroso ha avuto la capacità di arricchire la sua vita e la sua persona senza costringerla a cambiare lati di lei, amandola sempre per quella che è, senza filtri, e allo stesso tempo lasciandola libera.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: l’amore esploso grazie alla musica

Il fidanzato di Alessandra Amoroso è originario di Eboli, in provincia di Salerno. Di mestiere è un tecnico del suono e proprio il lavoro nel mondo della musica gli ha permesso di conoscere la cantante. I due, che hanno ben otto anni di differenza, hanno cominciato la loro storia d’amore tre anni fa e da quel momento non si sono più lasciati, decidendo anche di mettere su famiglia con l’arrivo di Penelope. Anche in questa nuova fase della sua vita, Alessandra si è detta felice della vicinanza di Valerio, che la coccola nella maniera corretta, supportandola e aiutandola anche nel lavoro e non solo nella gravidanza.