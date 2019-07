Valerio Pino: “Corrado è mio padre”/ “Mia madre non mi parla, voglio l’esame del DNA”

Non si placa il clamore su Valerio Pino, l’ex ballerino di Amici, che è convinto di essere figlio di Corrado e che è pronto a tutto per andare a fondo alla verità. Secondo il giovane la madre nasconde la verità e ne è convinto da quando ha trovato uno scatto che la ritrae insieme al conduttore in quel di Torino, la città dove lei ha fatto la parrucchiera per qualche anno. A farlo dubitare è stata la reazione di lei, la signora Giovanna Giraldi, quando Valerio le ha chiesto di quegli anni e di una possibile liason con il conduttore. Questo lo ha spinto a pensare che il padre morto per mano della mafia quando lui aveva solo otto anni, non era il suo padre biologico ma la madre e la sua famiglia sono pronti a ripudiarlo. La madre ha scritto al settimanale Nuovo per parlare di suo figlio come di un folle e suo fratello, a detta di Valerio, lo ha minacciato per aver “fatto passare nostro padre come un cornuto e nostra madre come una poco di buono”.

VALERIO PINO VUOLE IL DNA

Ad alzare il velo sull’argomento è ancora il settimanale Nuovo al quale Valerio Pino rivela: “Voglio smentire la smentita di mia madre. Da quando è uscita la mia intervista lei non fa altro che piangere e disperarsi e questa reazione spropositata non fa altro che alimentare i miei dubbi“. Secondo Valerio Pino lei e Corrado hanno avuto una relazione alla fine degli anni ’70, la stessa che ha portato poi alla sua nascita, nel 1981, ma di quel periodo lei non vuole parlare: “E’ vaga, dice di non ricordare alcune cose nemmeno il gruppo sanguigno di mio padre che – a suo dire – non ha mai fatto analisi“. Valerio Pino ammette di non poter correre da lei per avere un chiarimento per via di quello che è successo e delle reazioni di lei, ma non è pronto a fermarsi per avere la verità: “Voglio trovare i pezzi mancanti e ricomporre questo puzzle. Penso che sia arrivato il momento della prova del DNA tra me, mio fratello Oreste e Roberto, figlio di Corrado. Magari a settembre…“. C’è chi avanza l’ipotesi che sia solo un modo per finire in tv… Barbara d’Urso avrà trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro?

