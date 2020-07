Valerio Pino Vs Gerry Scotti/ “Sono stato cacciato dalla Corrida senza un perché!”

E riecco Valerio Pino di nuovo all’attacco. A quanto pare il ballerino di Amici non smette mai di lanciare bordante contro i suoi sedicenti “nemici” e se nei giorni scorsi ha passato in rassegna le conduttrici di casa Mediaset lanciando accuse contro Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso, facendo un accorato appello alla pace a Maria de Filippi, questa volta l’attacco è diretto ad un volto noto del prime time di Canale5 ovvero Gerry Scotti. Le sue ultime parole arrivano dal settimanale Nuovo in cui, proprio in una lunga intervista, ha rivelato di essere stato cacciato da La Corrida ma senza un valido motivo. E’ davvero possibile e per volere di chi ha perso il suo lavoro?

VALERIO PINO ALL’ATTACCO DI GERRY SCOTTI

In particolare, nella sua lunga intervista al settimanale Nuovo, Valerio Pino, ex volto noto di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato di essere stato mandato via subito dopo la prima puntata e senza alcuna spiegazione o motivazioni, almeno a suo dire: “Dopo la prima puntata sono stato licenziato senza alcuna spiegazione [..] Vorrei un chiarimento con lui, con il direttore di produzione e con la vedova di Corrado… Si sono presi la responsabilità di licenziarmi e adesso voglio sapere il perché”. In molti ci vedono ancora solo un attacco gratuito ad un volto noto della tv visto che il fatto è accaduto ormai qualche anno fa e già all’epoca avrebbe dovuto chiedere spiegazioni magari anche per via legali. Il suo appello e le sue accuse adesso sono dirette a Gerry Scotti, il conduttore avrà davvero modo di rispondere al ballerino?



