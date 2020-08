Valerio Pino Vs Stefano De Martino/ “Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen”

Questa sera, 27 agosto, su Rai 2, Stefano De Martino sarà impegnato con la finale del Festival di Castrocaro. Proprio poche ore prima dell’inizio dell’evento, Valerio Pino, ex ballerino di Amici, lancia al collega un attacco molto pesante. Lo fa attraverso le pagine del settimanale Nuovo, alle quali ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di De Martino e della ‘fortuna’ di aver incontrato Belen Rodriguez sul suo cammino. “De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez.” ha dichiarato Pino al settimanale, per poi aggiungere “Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”

Valerio Pino attacca anche Belen: “siamo passati dalle stelle alle stalle”

Parole pesanti quelle di Valerio Pino nei confronti di Stefano De Martino, che avrebbe ottenuto il successo che ha oggi solo grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez. Ma l’ex ballerino di Amici non risparmia l’argentina e, anzi, lancia un attacco anche a lei. “Donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, – le parole di Pino, che ha concluso con un’altra pesante stoccata a Belen – che non avevano bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose. Siamo Passati dalle Stelle alle stalle”. Chissà che non arrivi una replica dai due ex coniugi…





