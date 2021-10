Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, Ballando con le Stelle/ Andrà meglio dopo il flop della prima?

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. Il debutto durante la prima puntata del fisico non è stato fantastico nonostante la scelta di regalare una performance davvero originale. Prima di scendere sulla pista da ballo, infatti, il fisico ha tenuto un discorso sull’emotività, ma questo preludio non ha convinto nessuno dei giurati. La sua prima prova di ballo, infatti, ha deluso tutti i giudici del dance show di successo di Raiuno. A cominciare dalla presidentessa Carolyn Smith che ha commentato: “hai trattenuto troppo”, mentre Fabio Canino senza girarci troppo intorno precisa “troppe chiacchiere e poca musica, bisogna trovare un equilibrio”.

VALERIO ROSSI ALBERTINI E SARA DI VAIRA/ Ivan Zazzaroni lo paragona a Frankeinstein

Il fisico però cerca di rispondere alle critiche cercano di spiegare meglio la sua idea: “ci abbiamo messo un solo minuto e mezzo per parlare di un argomento importante come il cervello, non potevamo andare sotto”. Niente da fare, anche se l’unico ad apprezzare è stato Guillermo Mariotto che detto: “qualcuno come lui, un fisico, ha molto da perdere. Quindi tanto di cappello per questo. Anche lo spiegone mi è piaciuto tantissimo ma è come Frankenstein e li è crollato tutto”. Infine la difesa di Selvaggia Lucarelli: “lo trattate come il primo della classe perché vi sta antipatico”.

Fidanzata Valerio Rossi Albertini?/ Tutto tace sulla sua vita privata

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira cosa balleranno a Ballando con le Stelle 2021?

Se il tango della prima prova di ballo di Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira non ha convinto nè il pubblico nè la giuria di Ballando con le Stelle 2012 cosa si inventerà questa volta il fisico? La curiosità da parte del pubblico è come sempre tanta, ma se durante la prova la coppia non ha brillato per originalità, i loro abiti si sono fatti notare. A vestire Sara Di Vaira e Valerio Rossi Albertini ci ha pensato Silvia Banti, la creatrice di abiti di Altopascio conosciuta nel mondo del jet set.

SARA DI VAIRA/ Chi è l’ispettrice per conto del pubblico de ‘Il Cantante Mascherato’

A rivelarlo è stata proprio la stilista: “vesto Sara Di Vaira, che è di Bolgheri, da quando aveva 16 anni e partecipava alle gare di ballo. Si tratta ogni volta di creazioni fatte su misura, seguendo non solo le caratteristiche fisiche, ma anche caratteriali della persona. Sono creazioni fatte sulla persona. Questo ultimo abito punta sulla trasparenza. Ho seguito la tendenza attuale che rilancia il nude look”. Che dire, non resta che seguire la seconda puntata di Ballando per scoprire non solo gli abiti della coppia, ma anche lo stile di danza con cui si confronteranno!



© RIPRODUZIONE RISERVATA