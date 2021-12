Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, Ballando con le stelle/ Voglia di rivincita ma scarse possibilità

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, troppo poco per Ballando con le stelle

Al ripescaggio di oggi, 11 dicembre, ci saranno anche Valerio Rossi Albertini e Sara Di Varia, vediamo qual è stato il suo percorso a Ballando con le Stelle 2021. La loro presenza è stata molto breve, ma d’altronde sono mancati tutti i presupposti per una lunga permanenza. Il fisico elegante e la postura corretta ci sono, ma non bastano per fare un ballerino, ci vuole anche il movimento quello che è mancato fin dall’inizio al fisico nucleare. Le sue gambe sono dei tronchi, non sono mai entrate in funzione. Milly Carlucci lo ha voluto in squadra perché sapeva che era in grado di portare in scena qualcosa di diverso dal solito. Il fisico nucleare ogni volta ha accompagnato le sue coreografie raccontando una storia, ossia come la danza possa avere forti attinenze con la fisica: argomento interessante ma troppo prolisso, la gente vuole vedere i concorrenti ballare altrimenti cambiano canale e si vedono una puntata di “Super Quark”. La giuria non ha apprezzato il suo programma, i voti sono stati sempre bassi e nonostante nella sua materia fosse il primo della classe, nella danza è stato bocciato.

Nel frattempo Valerio ha continuato ad allenarsi con la sua insegnante Sara. I miracoli non si possono fare, d’altronde il fisico nucleare ha dimostrato di non saper ballare e non può sperare in un ripescaggio. A oggi sono molti i concorrenti che ambiscono a ritornare in pista oltre a Valerio ci sono Memo Remigi, Fabio Galante, Andrea Iannone, Al Bano e Mietta. É proprio lei in questo momento a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Valerio non ha molti sostenitori e comunque non merita di rientrare in gara, invece ci sono tre elementi che stanno dividendo il pubblico per quanto riguarda i consensi. La curiosità di vedere a chi verrà concessa la seconda opportunità è tanta, ma il pubblico è certo che non sarà Valerio Rossi Albertini. Quello che è certo è che c’è voglia di rivincita

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, un percorso tra alti e bassi

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira hanno visto la prima puntata di Ballando con le Stelle filare liscia come l’olio, difatti non ci sono state eliminazioni, nella seconda puntata invece hanno dovuto affrontare le prime difficoltà. Dopo la loro esibizione, la giuria ha votato non dandogli nemmeno la sufficienza. La coppia ha chiuso la classifica tecnica a 16 punti piazzandosi all’ultimo posto. Lo spareggio per loro è stato inevitabile e Valerio si è scontrato con Andrea Iannone e Lucrezia Lando che in puntata sono andati leggermente meglio ottenendo 20 punti. Il voto social è stato decisivo: Iannone ha passato il turno con il 54% dei consensi. Dopo solo due puntate è finita l’esperienza di Valerio al dance show. Tuttavia avanti c’è stata la possibilità del ripescaggio è nulla è stato perduto.

Già nella seconda puntata Valerio ha dovuto sostenere un confronto acceso con Canino che ha ritenuto la sua esibizione non adatta allo show: troppe chiacchiere e poco ballo. Il fisico nucleare ha replicato che lui porta una riflessione sulla danza, ma la sua tesi non ha convinto la giuria che lo ha bocciato dal suo primo ingresso in pista. Solo Selvaggia Lucarelli lo ha difeso, dicendo che con alcuni concorrenti i giudici sono più buonisti, Carolyn Smith lo ha spronato a migliorarsi. Il “Frankenstein del ballo” come lo ha definito Mariotto ha dovuto inghiottire un boccone amaro, il fatto di non essere compreso non lo ha accettato di buon grado.



