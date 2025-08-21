Sarah, Valerio e Ary di Temptation Island finiscono nel mirino delle critiche di un ex volto molto famoso del programma

C’è un triangolo nato a Temptation Island 2025 che continua ad alimentare la curiosità e il gossip anche settimane dopo la fine del programma. I tre protagonisti sono Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Arianna (Ary) Mercuri, il cui tira e molla sta scatenando critiche e commenti del web. Sarah e Valerio hanno lasciato Temptation divisi, lui, poco dopo, ha intrapreso una conoscenza con Ary, che sembrava andare a gonfie vele fino all’uscita di segnalazioni controverse.

Ary e Valerio sono stati avvistati separatamente e con altre persone, tanto che si è parlato di rottura per la nuova coppia. Si è anche ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra Ciaffaroni e l’ex fidanzata Sarah, ma tutto appare ancora poco chiaro e fumoso. In attesa che venga fatta chiarezza una volta per tutte su cosa sta accadendo a questo discusso triangolo, un volto noto di Temptation Island si è espresso sui tre con parole alquanto critiche.

Sarah, Valerio e Ary di Temptation Island sotto ‘accusa’: la critica di Alfonso D’Apice

Alfonso D’Apice, che ha partecipato lo scorso anno a Temptation Island con la fidanzata Federica Petagna (oggi ex), ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dove ha parlato proprio di Sarah, Valerio e Ary. Di loro ha quindi detto: “Non so chi più abbia usato l’altro, ma di certo si sono incrociati in un momento particolare e complicato.”

D’Apice, insomma, mette un po’ in dubbio la veridicità dei sentimenti espressi durante il percorso e di quanto accaduto, tuttavia ammette che vivere certe situazioni, in un momento di fragilità sentimentale, crea spesso confusione e poca chiarezza. A proposito di Temptation, Alfonso si è espresso anche sul legame con Filippi Bisciglia, dicendo di lui che è “una persona eccezionale e vera, non scontata in questo ambiente”.

