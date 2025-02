Al centro dell’attenzione il Festival di Sanremo 2025 dato che ormai siamo ad 8 giorni dalla kermesse. Anche oggi a La Volta Buona il prossimo show dell’Ariston è il tema più caldo e, con alcuni ospiti, si ripercorrono anche le edizioni passate tra momenti iconici e anche discussi. Presente anche Valerio Scanu – attualmente protagonista ad Ora o mai più ed ex vincitore di Sanremo – che si è espresso in maniera particolarmente piccata su un evento per certi versi storico se non unico. Si parlava del Sanremo condotto da Antonella Clerici e precisamente di quando, in segno di protesta per la posizione di Malika Ayane, l’orchestra pensò bene di lanciare gli spartiti tra palco e aria.

Sull’evento sopracitato il pensiero di Valerio Scanu – offerto oggi a La Volta Buona – appare piuttosto diretto e anche ‘velenoso’. “Per me si vede tutto in maniera chiara, una scenetta teatrale organizzata prima, si vede che tutti ridono…”. Inizia così il cantante che dunque in un certo senso ‘accusa’ i protagonisti della vicenda di aver organizzato il tutto solo per attirare l’attenzione. Interviene Giovanni Ciacci che, presente in quell’edizione, smentisce in maniera categorica: “Assolutamente no, io c’ero anche alle prove e quando è successo Antonella Clerici era sconvolta…”.

A dispetto della smentita di Ciacci, Valerio Scanu – sempre a La Volta Buona – si è detto convinto della sua tesi. “Io penso che se fosse stata davvero una protesta allora non avrebbero dovuto ridere; non dico che l’hanno deciso proprio al momento, ma qualcosa prima…”. Si inserisce anche Luca Dondoni in collegamento che, sulla stessa linea dello stilista, chiude il ‘caso’ con una domanda retorica: “Ma la protesta non era per la posizione di Malika Ayane? Di cosa stiamo parlando?!”.