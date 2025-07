Valerio Scanu torna a parlare di Maria De Filippi e di come sono oggi i loro rapporti. Il celebre cantante ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica nella quale è tornato sullo spinoso argomento della lite avuta con la conduttrice, che risale a circa 10 anni fa. Ricordiamo che la fama di Valerio nasce ad Amici, talent condotto da De Filippi, che lanciò la carriera del cantante che poi esplose poco tempo dopo al Festival di Sanremo con la canzone ‘Per tutte le volte’.

Accadde però che, di fronte al mancato invito da parte della conduttrice al Serale di Amici come ospite, Valerio la attaccò pubblicamente e con parole dure, scatenando la querela di De Filippi. Ad oggi, il cantante non fa mistero di essersi pentito di quei toni, ammettendo di aver perso le staffe ed essere anche stato mal consigliato. È per questo che vorrebbe un chiarimento con Maria: “Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo.”, ha però ammesso Scanu.

Valerio Scanu lancia un appello di pace a Maria De Filippi e svela i nomi di chi lo ha aiutato

In merito all’attacco pubblico contro Maria De Filippi, Valerio ha inoltre spiegato cosa sarebbe accaduto in quel momento: “Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare.” Alla luce di quanto accaduto, Valerio oggi lancia un vero e proprio appello alla conduttrice, ammettendo che proprio lei è una delle persone a cui deve il suo successo. Oltre a lei e ad Amici, nell’intervista Scanu ha ringraziato Carlo Conti, che lo ha voluto a Tale e Quale Show, e Serena Bortone, che lo ha invece voluto come ospite fisso a Oggi è un altro giorno.