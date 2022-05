Valerio Scanu, auto distrutta dai vandali/ Lo sfogo: “Se li becco all’opera…”

Auto distrutta dai vandali per Valerio Scanu

Non è stato un bel risveglio per Valerio Scanu che ha ritrovato la propria auto distrutta. Il cantante, intento a cominciare la sua giornata, ha raggiunto la propria auto per strada trovando, però, un’amara sorpresa. Vetri rotti e bulloni nelle ruote hanno impedito a Scanu di poter cominciare serenamente questo giorno. Stanco e amareggiato per l’atto vandalico di cui è stato vittima, l’ex allievo della scuola di Amici ha pubblicato le foto dell’auto distrutta sui social.

Valerio Scanu: "Covid ha ucciso mio papà Tonino"/ "Si sentiva un frantoio nel petto"

Tra le storie del suo profilo Instagram, Valerio ha condiviso la foto dei vetri rotti e del bullone ficcato in una ruota. Un brutto gesto che ha portato Valerio a lasciarsi andare ad un amaro sfogo con cui ha anche lanciato un messaggio ai responsabili.

Lo sfogo di Valerio Scanu

Oltre ad aver pubblicato le foto dei danni subiti dal gesto dei vandali che hanno preso di mira la sua auto, Valerio Scanu si è anche lasciato andare ad uno sfogo. “Mi preme ribadire all’autore che sono assicurato contro gli atti vandalici”, ha scritto Valerio nel suo messaggio rivolto all’autore del vile gesto.

Valerio Scanu/ "Achille Lauro non mi piace. La mia vittoria a Sanremo..."

Poi lancia anche un messaggio: “E, se disgraziatamente, dovessi beccarlo all’opera (non è la prima volta), gli farò vedere come si infila un bollone”. Anche in passato, dunque, Scanu ha subito gesti del genere. Stavolta ha deciso di denunciare tutto pubblicamente.

LEGGI ANCHE:

Valerio Scanu/ "La morte di mio padre? Se 14 mesi fa ci fosse stato il vaccino..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA