La querelle tra Valerio Scanu e Maria De Filippi è ben nota, ma il cantante pare non darsi pace. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e dal 2017 tutto è degenerato. Questo anno è fondamentale per comprendere la dinamica: Scanu scrisse una lettera scatenando un dibattito piuttosto acceso portando a conseguenze non poco significative per la sua carriera.

Valerio Scanu contro prof. canto di Amici: "Dicono cose abominevoli"/ Sogna la pace con Maria De Filippi

Quella missiva, infatti, provocò una querela da parte della stessa conduttrice di Amici anche se il caso oggi è stato archiviato senza alcuna condanna per diffamazione.

Scanu e i tentativi di riavvicinamento a Maria De Filippi: ecco cosa ha fatto

Lettera e querela hanno segnato profondamente il legame tra Scanu e la De Filippi rendendo quasi impossibile un riavvicinamento. Il cantante ha rivelato di aver tentato di riallacciare i rapporti in occasione della morte di Maurizio Costanzo nel 2023, inviando un messaggio a un vecchio indirizzo email di Maria, senza mai ricevere risposta. Una distanza, dunque, che non si è mai colmata e che ha lasciato strascichi tanto sul piano umano quanto su quello professionale.

Maria De Filippi svela la verità sul trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "È solo un gioco"

Mediaset ha emarginato Valerio Scanu dopo scontro con De Filippi? “Me l’ha impedito”

Durante un’intervista a Fanpage, Valerio ha fatto dell’ironia sulla vicenda che lo vede coinvolto con Maria De Filippi. Secondo il suo punto di vista, questa situazione avrebbe ostacolato le sue opportunità lavorative in Mediaset.

Dopo L’Isola dei Famosi, infatti, il cantante non è riuscito più a mettere piede negli studi Elios in Roma o in quelli di Cologno Monzese. Basta pensare che le ultime ospitate risalgono alla fine del 2015: “La questione della De Filippi per anni mi ha impedito di mettere piede a Mediaset. Tutt’oggi io non posso passare da Cologno Monzese, ovviamente esagero però in sostanza è così”.

Uomini e Donne, segnalazione su Chiara Pompei: "Finita con Riccardo Sparacciari"/ Ma spunta dettaglio ambiguo

Valerio Scanu bandito da Mediaset: la speranza di riconciliarsi a Maria De Filippi

Secondo le sue parole, la sua presenza nella rete sarebbe stata ostacolata per anni, al punto da sentirsi “bandito” dall’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi. Sebbene l’affermazione sia stata espressa con una certa leggerezza, il concetto di fondo rimane chiaro: l’artista ritiene di essere stato messo da parte nonostante il suo talento vocale e la sua carriera.

Scanu, che si è scagliato contro i prof di canto di Amici, ha inoltre espresso il suo dispiacere per il fatto che, nonostante il riconoscimento della sua tecnica vocale, venga spesso ricordato solo per la parodia di “In tutti i luoghi e in tutti i laghi”, minimizzando così il suo reale contributo alla musica del nostro Paese. La domanda che ora tutti si pongono è: ci sarà mai una riconciliazione tra Valerio Scanu e la De Filippi o il divario tra loro rimarrà insanabile?