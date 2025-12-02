Valerio Scanu - a La Volta Buona - tra cantanti di Sanremo 2026, polemiche annesse e ‘pizzicata’ di Caterina Balivo: “Non sono arrabbiato…”.

Valerio Scanu conosce bene l’atmosfera del Festival di Sanremo e per l’edizione 2026 ha un pensiero ancora poco delineato dopo l’annuncio dei cantanti in gara. Lui, come confermato in apertura de La Volta Buona, quest’anno non ha proposto alcuna canzone a Carlo Conti e dunque non ambiva ad essere tra i big. A proposito dei cantanti in gara ha però sottolineato: “Per ora non mi esprimo, bisogna attendere le canzoni; solo allora potremo dire qualcosa”.

Il pensiero di Valerio Scanu su Sanremo 2026 raggiunge poi le polemiche per i volti poco noti scelti per la prossima edizione. Secondo il cantante è ingiusto sottolineare la poca notorietà di alcuni dei cantanti scelti e annunciati da Carlo Conti per la kermesse: “Polemica sterile e abbastanza noiosa”, tutti a dire ‘qualcuno lo conosco, qualcuno no’…”. Lo contraddice invece Grazia Sambruna – anche lei nel salotto de La Volta Buona – che invece sottolinea come a suo dire sia oggettiva la mancanza di icone della musica attuale a dispetto delle precedenti edizioni.

Caterina Balivo ‘incalza’ Valerio Scanu a La Volta Buona: “Mi fanno notare che…”

Valerio Scanu a La Volta Buona conquista l’attenzione di Caterina Balivo non solo per il giudizio su Sanremo 2026 ma anche per un dettaglio che non sarebbe sfuggito in studio. “Mi fanno notare che non parli e non hai mai sorriso oggi, ti girano?”, la conduttrice incalza dunque il cantante su una possibile luna storta ma la risposta smentisce la percezione. “No, non mi girano, io ascolto molto: non mi introduco nei discorsi degli altri e non mi piace sovrappormi”. Il cantante ha dunque smentito un’arrabbiatura latente sottolineando invece l’attitudine che lo caratterizza quando si tratta di partecipare ad un dibattito.