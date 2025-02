Valerio Scanu nell’ultima puntata di Ora o mai più è tornato sul palco con la coach Rita Pavone per cantare il brano “E penso a te” di Lucio Battisti. Una prova non facile per il cantante che viene premiata dalla giuria; a cominciare da Donatella Rettore: “sei stato bravissimo, voto 10”, mentre Marco Masini fa una precisazione “devo dire che avete reso la canzone moderna. Il primo arrangiamento della canzone è la voce, insieme avete fatto una cosa davvero moderna. Sull’ultima parte hai tentato di fare qualcosa, ma non ti è venuta e per questo ti dò 9″. Voto altissimo anche da Gigliola Cinquetti “allora il maestro Leonordo De Amicis ha fatto un arrangiamento meraviglioso, moderna e novecentesca. Voi due straordinari: voto 10” seguito da quello di Riccardo Fogli “a me sembravate Lenny Kravitz e la figlia, siete stati bravissimi, emozioni a canna. Voto 10”.

Patty Pravo, invece, precisa: “purtroppo 10 non l’ho dato, sono d’accordo con Masini: voto 8”, mentre Raf “allora l’unica cosa che a me è piaciuto meno sono questi abbellimenti, cercare di fare queste variazioni che non sempre funzionano e delle volte tolgono delle emozioni. Per questo ti ho dato 9”. Infine Alex Britti: “l’hai cantata molto bene, ho sentito un pò di insicurezza, ma l’hai cantata benissimo. Voto 8”. Totale: 64 per il cantante che risulta il piu votato della puntata.

Valerio Scanu perde la sfida contro Matteo Amantia ad Ora o mai più

Nella seconda manche dedicata alle canzoni del Festival di Sanremo, Valerio Scanu torna sul palco di Ora o mai più con Rita Pavone: i due cantano “Grande Amore” de Il Volo. Una sfida a due, visto che il cantante si sfida con Matteo Amantia degli Sugarfree che ha cantato “Zitti e buoni”. La votazione spetta ai giudici: Raf “vengo dal rock e sono influenzato dalla musica rock anche se ho fatto molte ballai, ma il rock è stato il mio primo grande amore. Salvo Matteo anche se la performance di Valerio è stata ineccepibile”, mentre Patty Pravo commenta “posso anche smettere di parlare, Raf dice esattamente quello che penso. Nulla, salvo anche da vecchia rockettara Matteo”.

Riccardo Fogli premia Valerio “è stato insuperabile, straordinario”, mentre Gigliola Cinquetti: “sono in grande difficoltà, sono stati straordinari e meravigliosi. Il modo in cui Valerio è partito è stato eccezionale. Premio Valerio”. Poi è la vita di Marco Masini: “premio Matteo, è stato molto forte”, mentre Donatella Rettore premia Matteo. Alla fine a spuntarla è Matteo Amantia che conquista così 20 punti per la classifica finale dove Valerio si posiziona al secondo posto alle spalle del vincitore Pierdavide Carone.