Luigi Calcara è il marito del cantante Valerio Scanu, protagonista nella trasmissione Rai Ora o Mai Più che andrà in onda sabato 22 Febbraio 2025. I due sono apparsi negli anni molto legati nonostante la grande riservatezza con il quale vogliono conservare il loro rapporto. Andiamo però a vedere chi è davvero Luigi Calcara.

Luigi Calcara ha 32 anni ed è una persona lontana dal mondo dello spettacolo che conosciamo soprattutto per il legame con il noto cantante. Luigi è originario di Castelvetrano, in Sicilia, ma lavora come docente all’Università La Sapienza nella materia di Ingegneria Elettronica e in generale la sua carriera è totalmente opposta a ciò che invece vede realizzare suo marito Valerio Scanu.

Eccetto per post social i due sono sempre apparsi molto riservati anche se pian piano hanno svelato i dettagli del loro rapporto. Scanu ha raccontato che i due si sono conosciuti tramite i social con Luigi Calcara che ha commentato una sua foto su Instagram e Valerio ha poi confermato: “Il giorno stesso ci siamo incontrati e da li è cominciata la nostra relazione”.

Valerio Scanu e Luigi Calcara, il loro rapporto e come si sono conosciuti

Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno annunciato pubblicamente il matrimonio nel Novembre del 2022 e a riguardo Scanu ha raccontato: “Luigi pensava che ci saremmo sposati con calma e invece non aveva capito che io desideravo farlo subito” e i due si sono sposati ufficialmente il 7 Settembre 2023, nel Campidoglio a Roma. Una data scelta anche per onorare il padre di Valerio, morto 3 anni prima durante l’era Covid.

Nel corso di un’intervista Valerio Scanu ha parlato anche riguardo l’ipotesi di avere dei figli in futuro e il cantante ha raccontato: “Assolutamente non lo escludiamo ma al momento è ancora presto”. Parlando in una lunga intervista al Corriere della Sera – ancora prima del matrimonio – il noto cantante ex Amici ha raccontato del loro rapporto e di come lui ora sia anche molto legato alla madre di Valerio: “Luigi va in vacanze in Sardegna e va a trovare mia madre anche senza di me, hanno un forte legame”.

Valerio ha raccontato che loro sono molto gelosi tra loro ed ha raccontato: “Luigi è più geloso di me, mi diverte provocarlo e ogni tanto lo stuzzico e lui subito cambia espressione. A volte litighiamo per sciocchezze” e i due restano comunque molto legati. Anche sui social si mostrano più uniti che mai.