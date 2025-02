Guadagna consensi di puntata in puntata e nel frattempo non mancano i momenti dove la voglia di dare seguito al suo sogno si scontra con giudizi taglienti e meno convinti rispetto agli auspici. Valerio Scanu prosegue il suo percorso ad Ora o mai più 2025 al netto di tutto ciò che prevede la gara e, intanto, i fari della cronaca rosa non perdono certo di vista la sua liaison con il marito Luigi Calcara. Il consorte è quasi sempre presente durante lo spettacolo di Rai Uno e, più volte, l’inquadratura lo becca emozionato per le esibizioni del marito.

Ma chi è Luigi Calcara, marito di Valerio Scanu? Classe 1990, non appartiene al mondo dello spettacolo e, per tale ragione, risulta essere anche particolarmente discreto rispetto all’esposizione mediatica. Tante le parole al miele rilasciate nel tempo dal cantante nel raccontare la liaison e non vi è dunque dubbio che l’amore tra i due sia quanto mai viscerale. In riferimento alla carriera professionale è forse agli antipodi rispetto al marito; il concorrente di Ora o mai più 2025 è dedito all’arte, alle emozioni messe in musica a differenza del consorte che abbraccia invece il settore scientifico dell’ingegneria ed un apprezzato docente presso l’università La Sapienza di Roma.

Luigi Calcara, marito di Valerio Scanu: un amore forte ma ‘poco social’

La riservatezza di Luigi Calcara – marito di Valerio Scanu – ovviamente nulla toglie alla bellezza della relazione. Purtroppo, per buona pace degli amanti del settore a tinte rosa, poco si evince dal profilo social del diretto interessato. Tante foto in compagnia dei loro amati cagnolini e qualche accenno di dedica: “Questo accadeva una settimana fa…”, scriveva così con tanto di cuore a corredo di una foto pubblicata ai tempi del lieto evento delle nozze.

Proprio a proposito del matrimonio tra Valerio Scanu e suo marito Luigi Calcara, spicca l’emozionante video pubblicato dal cantante 2 anni fa con una didascalia che ‘fotografa’ alla perfezione le emozioni di quel giorno. “Tantissime emozioni vissute in quel giorno indimenticabile. Sentimenti di gioia e di amore trascorsi in un’atmosfera unica ed indimenticabile insieme agli affetti vicini… Il giorno più importante della nostra vita insieme”.

