Per anni il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi ha vissuto anni di complicità intensa, segnati da momenti di sostegno reciproco. La conduttrice ha fatto il tifo per il cantante in più occasioni, contribuendo al suo successo nel mondo della musica. Tra i momenti più significativi, il supporto ricevuto durante il Festival di Sanremo 2010, anno in cui Scanu ha vinto, e i gesti affettuosi durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Con il passare del tempo, tutto si è incrinato: una lettera scritta da Valerio ha segnato un punto di rottura.

Valerio Scanu: il desiderio di chiarire con Maria De Filippi e la stoccata su Amici

In una intervista rilasciata a Fanpage, il concorrente della terza edizione di Ora o Mai Più ha espresso il suo desiderio di chiarire con la De Filippi e di volerla incontrare, precisando di non avere alcun secondo fine. Nel farlo, però, non ha risparmiato critiche nei confronti di Amici e dei docenti di canto colpevoli, a suo dire, di affermazioni poco coerenti con la realtà: “Non voglio andare a fare il coach ad Amici […] Solo la danza è rimasta coerente a se stessa. Sul canto a volte si dicono cose abominevoli”.

Amici di Maria De Filippi, Valerio Scanu: “Conta più l’immagine che la voce”

Il talent Amici è cambiato negli ultimi anni e non è più lo stesso rispetto a quando Valerio Scanu vi partecipò come allievo. Secondo la sua visione, un tempo i concorrenti erano ragazzi comuni spinti dalla passione per la musica e senza alcuna esperienza pregressa nel settore discografico. Ai casting erano tutti sconosciuti, senza alcun repertorio musicale rilevante mentre “oggi nei talent entrano concorrenti che hanno già partecipato a Sanremo o che sono noti grazie soprattutto a Tik Tok”.

Scanu sulla sua partecipazione ad Amici: “Non ero considerato figo ma sapevo cantare”

Il cantante ha sottolineato come l’industria musicale si sia trasformata, privilegiando sempre più l’immagine e la popolarità rispetto alle reali capacità vocali. Quando partecipò a Sanremo sapeva cantare ma “non ero considerato figo”. Adesso i concorrenti dei talent che conquistano un posto al Festival della Canzone Italiana “non sempre hanno una preparazione solida, ma avvantaggiati da una presenza estetica e mediatica forte”.