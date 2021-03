Valerio Scanu e Fiordaliso: “Mamma e papà morti di covid”/ Fredella: “Ora vaccini!”

Si parla di covid a Storie Italiane, e in studio e in collegamento vi sono Valerio Scanu e Fiordaliso: entrambi hanno perso un genitore, il cantante il papà e l’artista la mamma. “Se mia mamma fosse ancora qua sarebbe il regalo più bello della mia vita – racconta Fiordaliso parlando con Eleonora Daniele – tu non ci sei stata vicina mai – le parole riferite ai ricoveri dei propri cari in ospedale – li abbandoni e basta, non li vedi più, un dolore che non puoi metabolizzare, non andrà mai via, una cosa tremenda. Ognuno di noi si è fatto nella testa l’idea che si rimane vicini ai propri cari nell’ultimo passaggio, ma con il covid non si può”.

A fianco di Fiordaliso, il papà: “Io sono vicina al mio leone, ha 91 anni, quasi 92, già vaccinato anche la seconda dose. Dovrà fare un intervento al cuore leggero ma lui ce la farà alla grande”. In studio anche Valerio Scanu, che lo scorso dicembre ha perso il papà: “Mia zia è andata a ‘prendere’ mio padre, si è bardata fingendosi una di loro per almeno toccare il sacco, glielo doveva, mi ha detto che le veniva di aprire, di vedere. Sembra quasi che una mattina ti alzi e ti dicono che sia tutto uno scherzo”.

VALERIO SCANU E FIORDALISO, FREDELLA: “BRUTTO NON RESTARE VICINO AI PROPRI CARI”

Il cantante ha aggiunto: “Quando mi hanno chiamato, ho ‘schermato’ tutta la mia famiglia, e ogni giorno quando parlavo con i medici con cui abbiamo stretto un legame particolare, io cercavo di captare la cosa positiva e di portarla al massimo grado, dando la forza su quello. Quando è morto mio padre non ho avuto il coraggio di parlare con mia madre, me lo son tenuto sette ore dentro e ho chiamato mia zia, ho fatto fare a lei il lavoro sporco. I medici di mio padre? Ce ne è più di qualcuno con cui sono rimasto in contatto, ieri mi son sentito, io li chiamo angeli, ho detto loro che stanno combattendo una guerra, e che quella di mio padre era stata una battaglia che poteva aiutarli per vincere la guerra”. Storie Italiane ha intervistato anche Nicola Di Bari, over 80 non ancora vaccinato: “Ieri ho sentito notizie buone – ha spiegato – probabilmente entro la metà di aprile verranno vaccinati tutti gli over 80”. A margine del loro racconto è intervenuto anche il collega giornalista Francesco Fredella, che ha detto la sua sulla campagna vaccinale: “E’ molto grave che gli over 80 non siano ancora vaccinati, io mi auguro che il piano vaccini ottenga risposte che tutti cerchiamo, le categorie fragili, gli ultra80enni ma io direi anche i settantenni, visto che questo virus ha messo in difficoltà anche persone di 65 anni, bisogna iniziare con una vera e propria vaccinazione, per cercare prima dell’estate una ripresa economica che tutta Italia deve vedere e sperare, l’unica arma che abbiamo è il vaccino, sono vicino a Fiordaliso e Scanu – ha aggiunto – hanno sofferto, la cosa più brutta è stata non vedere per l’ultima volta il proprio caro, il loro esempio deve servire per fare quest’ultimo miglio rispettando le regole, è dura, ma è l’unica arma che abbiamo in attesa di un piano vaccinale che prenda definitivamente il via”.

