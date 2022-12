Valerio Scanu e il tumore maligno/ “Mi hanno asportato mezzo polmone”

Valerio Scanu e il tumore scoperto dopo la fine del primo lockdown: “Mi hanno asportato mezzo polmone”

Forse non tutti sanno che Valerio Scanu ha dovuto fare i conti con un tumore maligno e che è reduce da un periodo piuttosto probante. Il calvario è cominciato nel 2020, poco dopo la fine del primo lockdwon, quando il cantante ha subito un delicatissimo intervento chirurgico per un tumore maligno, per cui i medici gli hanno asportato mezzo polmone. Il ragazzo ha condiviso per la prima volta il suuo dramma durante un’ospitata televisiva, in occasione della trasmissione Oggi è un altro giorno: “Sono stato male, ho avuto un problema al polmone, mi hanno asportato mezzo polmone. Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più danni”. Solo dopo l’operazione è stato possibile approfondire il problema e dall’esame istologico è emerso che si trattativa di un tumore maligno, di circa due centimetri.

La malattia ha messo a durissima prova l’emotività di Valerio Scanu, che in quel periodo si è sentito solo e sconsolato. Non aveva parlato a nessuno del suo tumore, nemmeno ai suoi genitori: “Li ho protetti minimizzando la cosa, non volevo che nessuno mi assistesse. Volevo un po’ fare l’eroe”, ha raccontato. La situazione generale in famiglia si è ulteriormente aggravata, quando Valerio ha perso suo papà Antonino, a causa del Covid.

Valerio Scanu, il grande amore Luigi è arrivato dopo aver scoperto la malattia: “Ma so che mi sarebbe stato vicino”

Del padre, Valerio ricorda la sua immensa sensibilità e sempre dalla Bortone ha menzionato un episodio legato al suo coming out: “In quel momento piangeva perché pensava a quanto avevo dovuto soffrire nell’immaginare la loro possibile reazione alla notizia…”. Durante le cure, Valerio non aveva ancora conosciuto il suo grande amore, Luigi, una persona avvicinatasi a lui grazie ai social. “Se avessi avuto accanto una persona come Luigi in quel periodo, sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino”, ha raccontato sempre nel salotto della Bortone, Valerio Scanu. I due, infatti, si sono conosciuti poco tempo dopo l’operazione. E la scintilla è scoccata immediatamente, appunto grazie ai socia. “Mi piace la sua semplicità, il nostro è un rapporto molto semplice”, ha raccontato il cantante.

