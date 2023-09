Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati/ Matrimonio in Campidoglio: il cantante elegantissimo in bianco

Matrimonio Valerio Scanu e Luigi Calcara a Roma

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati oggi, giovedì 7 settembre, in Campidoglio a Roma. Il cantante e il docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma hanno scelto di pronunciare il fatidico sì nel giorno del compleanno di quest’ultimo nonchè il giorno in cui è venuto a mancare il padre del cantante sardo. La cerimonia si è tenuta nella Sala Rossa del Campidoglio alla presenza di parenti e amici. Entrambi hanno scelto di avere come testimoni i fratelli ovvero Fabio, per Luigi, e Alessandro, per Valerio, insieme alle migliori amiche.

A condividere sui social foto e video del suo giorno più bello stato proprio Valerio Scanu che ha scelto di indossare un abito elegantissimo bianco formato da pantaloni, camicia, panciotto e frac mentre Luigi ha optato per un completo blu con panciotto e una camicia bianca.

Dopo la cerimonia in Campidoglio, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno accolto parenti e amici in un luogo top secret per il ricevimento e la grande festa. Tra gli invitati, anche alcuni volti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Raiuno condotta da Serena Bortone di cui ha fatto parte.

Sui social, infatti, Laura Freddi che ha condiviso il salotto di Oggi è un altro giorno con Scanu, ha pubblicato una foto insieme agli sposi. “Evviva gli sposi”, ha scritto la Freddi mentre tra i commenti è sputato anche quello di Jessica Morlacchi. Circa 200 gli invitati come aveva preannunciato Scanu nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Anche se conosciamo tantissime persone, questo ci sembrava il numero giusto: fossero di più non faremmo nemmeno in tempo a salutarli. Sono i nostri amici, le persone alle quali vogliamo bene”, aveva detto il cantante che oggi ha pronunciato il fatidico sì.

