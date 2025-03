Sono passati alcuni giorni dalla conclusione de ‘Ora o mai più’ con la vittoria di Pierdavide Carone a discapito degli altri aspiranti al successo. Oggi a La Volta Buona anche Valerio Scanu, arrivato al quinto posto, che non si è certo tirato indietro nel lanciare qualche sottile stoccata dopo l’esperienza. Sul divano di Caterina Balivo c’era anche Pago che ha vissuto la medesima esperienza e proprio loro due hanno alimentato un discreto dibattito su delle presunte ingiustizie osservate dietro le quinte ma non portate all’attenzione nel corso delle varie dirette.

“Qualcuno diciamo che borbottava dietro le quinte ma poi davanti alle telecamere scena muta…”, incalza così Valerio Scanu parlando dell’esperienza ad Ora o mai più e, per rincarare la dose, Caterina Balivo ha aggiunto con ironia: “Magari ti riferisci a Pago…”. Quest’ultimo, interrompendo Scanu, ha asserito: “No aspetta, stai ‘zitta’”, con il cantante che ha replicato: “‘zitta’ lo dici a tua sorella!’. Attimi di tensione a La Volta Buona ma senza perdere le staffe, Pago ha poi infatti preso la parola per chiarire meglio il suo pensiero: “Ci sono delle dinamiche che abbiamo tutti accettato, lo potevi dire benissimo anche tu. Noi stavamo scherzando su una cosa che avevamo già detto in privato, ma non c’era bisogno di creare alcuna polemica perchè non c’era nulla da dire”.

Pago a La Volta Buona: “Se accetti ‘Ora o mai più’ lo fai al netto di giudizi e regole…”

Per nulla d’accordo Valerio Scanu a La Volta Buona che ha rincarato la dose sottolineando di non voler aizzare nessuna polemica ma di voler solo sottolineare di come a dispetto di quanto da lui ascoltato dietro le quinte non c’è stato un riscontro nelle varie puntate di Ora o mai più. Replica ancora Pago, convinto della sua posizione: “In un programma così bisogna accettare sia i giudizi che le regole, se non vi va bene lo dite”. Il dibattito nel salotto di Caterina Balivo si è poi spostato su altri temi discutendo anche della presunta arroganza di Valerio Scanu, sottolineata anche da alcuni commenti sui social.