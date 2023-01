Valerio Scanu: figli con il fidanzato Luigi Calcara?/ “La vedo difficile, ma…”

Valerio Scanu e l’amore con Luigi Caltara

Valerio Scanu sta vivendo una bellissima storia d’amore con il fidanzato Luigi Caltara con cui è pronto a convolare a nozze. L’ex allievo di Amici ha chiesto la mano al compagno con cui sogna di costruire un futuro insieme. Dopo la diffusione del video in cui Valerio chiede la mano al fidanzato, l’amore della coppia è diventato ufficiale. Scanu che è sempre stato molto schivo e riservato preferendo non sbottonarsi sulla propria vita privata, ha così rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo in cui ha parlato non solo del matrimonio, ma anche della possibilità di avere dei figli.

“Faremo tutto in Italia, a metà strada tra la Sardegna e la Sicilia: a Roma…” – ha svelato il cantante che ha intenzione di convolare a nozze in Italia anche se svela di non avere ancora una data ufficiale – “Una data al momento non c’è…”.

Valerio Scanu e il desiderio di un figlio

Prima il matrimonio e poi un figlio nel futuro di Valerio Scanu e del fidanzato Luigi? A svelare la verità sulla possibilità di allargare la famiglia con un figlio è lo stesso Valerio che, tuttavia, soprattutto a causa degli impegni professionali, esclude di poter avere un figlio nell’immediato.

“Per allevare i figli bisogna essere ben strutturati anche dal punto di vista organizzativo…Luigi è in piena carriera accademica e anche io ho parecchi impegni…” – spiega Valerio che poi, non escludendo niente, conclude così – “Al momento la vedo piuttosto difficile, ma non lo escludiamo…”.

