Chi è Valerio Scanu? Dalla malattia che lo ha colpito al marito Luigi Calcara: tutto sulla vita privata del cantante, ex di Amici

Valerio Scanu è uno dei volti lanciati da Amici di Maria De Filippi più celebri e amati dal pubblico italiano. La sua è stata una carriera nata con la musica che si è però evoluta su tanti fronti, andando a toccare il ballo e lo spettacolo in generale. Si è infatti calato anche nel ruolo di opinionista, diventando un volto assiduo delle trasmissioni Rai. È proprio tra le varie trasmissioni in questione che ha spesso raccontato della sua vita privata, tra drammi personali anche importanti e grandi gioie.

Partendo dai drammi, Valerio Scanu ha raccontato di aver dovuto fare i conti con una malattia: un tumore ai polmoni per il quale è stato operato nel 2020. Il cantante ha rivelato di aver fatto tutto in modo totalmente privato, affinché la notizia non trapelasse. Scanu ha infatti scelto di non dirlo ai genitori per non farli preoccupare, essendo loro anche lontani, avvertendoli soltanto una volta passato tutto.

Chi è Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu: dal matrimonio al desiderio di un figlio

A supportarlo in questa battaglia c’è però sempre stato suo marito: Luigi Calcara. Il loro è un amore solido, che dura da molti anni e che solo di recente è stato coronato da un matrimonio. Valerio Scanu ha raccontato che Luigi credeva che si sarebbero sposati con calma, più avanti negli anni, invece il cantante ha voluto affrettare i tempi proprio per coronare quanto prima questo sogno d’amore. E la coppia non ha fatto mistero di desiderare anche una famiglia, ma in futuro: “Figli? Non lo escludiamo, ma è ancora presto”, ha ammesso infatti il cantante. Per ora Luigi e Valerio si godono la vita da freschi sposi insieme agli inseparabili cagnolini di Scanu, altro suo grandissimo amore.