A Ora o mai più 2025 si è messo in gioco anche Valerio Scanu, che insieme agli altri artisti ha deciso di darsi una seconda possibilità in televisione dopo anni di silenzio e di scomparsa dai riflettori. Insieme a Marco Liorni, conduttore dello show, il cantante è diventato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. A lui è stata assegnata Rita Pavone come coach, una scelta vincente visti i risultati ottenuti dai giudici e dal pubblico.

Ma perchè si inizia a parlare di Valerio Scanu al Grande Fratello? L’artista è stato intervistato da Superguidatv, e qui ha parlato di una possibile partecipazione a reality come il Grande Fratello, l’Isola dei famosi o talent show come Ballando con le stelle. Come sempre, Valerio Scanu ha risposto in modo sincero, parlando innanzitutto della sua esperienza a Ora o mai più 2025. Al giornalista ha detto di essere sempre fin troppo trasparente e che negli anni questa sua qualità non ha pagato in termini di lavoro. La cosa che gli dà fastidio è quando lo dipingono per maleducato, mentre nel corso del tempo ha imparato a ricevere critiche come “spocchioso” o “antipatico”.

Per quanto riguarda Ora o mai più 2025 non vuole ancora illudersi sul suo successo nel programma e cerca di non crearsi troppe aspettative. Valerio Scanu sta cercando solo di divertirsi e non ha una grande fiducia nella discografia italiana. Al contrario di quanto si pensi, in tutti questi anni non si è mai fermato nel canto, ma ha continuato a fare musica per sè stesso. A Superguidatv ha lanciato anche una grossa critica al nostro Paese: “L’Italia è il paese dell’ipocrisia: diventi bravo e sai fare le cose soltanto in un’occasione, quando muori“, ha spiegato, “Quindi l’unica occasione di riscatto potrebbe essere la morte“.

Ma veniamo alla domanda delle domande: Valerio Scanu parteciperà al Grande Fratello? Il cantante ha risposto di non voler mettere limiti alla provvidenza, ma che in tutta sincerità non è un’esperienza che ha molta voglia di fare. Nel 2015 aveva deciso di dire di sì a L’Isola dei Famosi per una questione di soldi, mentre il Grande Fratello non figura oggi tra le sue massime aspirazioni. Per quanto riguarda invece Ballando con le stelle, non esclude nulla, ma si dice perplesso dato che oggi pratica già danza a livello agonistico andando potenzialmente contro il regolamento. E voi cosa ne pensate? Lo vedreste bene nel reality di Canale 5?