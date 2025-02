Valerio Scanu continua ad essere, nel bene e nel male, uno dei protagonisti di questa edizione di Ora o mai più. Dalle schermaglie con Donatella Rettore alle incomprensioni con Pierdavide Carone, passando per esibizioni davvero eccellenti e da standing ovation. Come quella che ha regalato la settimana scorsa, assieme alla sua tutor Rita Pavone. Il concorrente e la sua insegnante si sono esibiti sulle note de La voce del silenzio di Massimo Ranieri, facendo un figurone.

Non è bastato a Valerio Scanu per vincere la puntata, ma ha comunque ottenuto una lunga serie di complimenti che evidenziano la bravure del cantante e concorrente di Ora o mai più. Più curioso, invece, lo scontro con il collega Pieradavide Carone, avvenuto però negli studi de La volta buona, dove entrambi i concorrenti erano ospiti di Caterina Balivo. La conduttrice ha voluto approfondire una vecchia questione, riguardante il brano Per tutte le volte che, scritto proprio da Pierdavide per Valerio.

Valerio Scanu, tensione con Pierdavide Carone a Ora o mai più?

Con quella canzone Scanu vinse Sanremo nel 2010, ma dopo il successo pare che qualcosa si ruppe tra i due. “Valerio Scanu non mi ha fatto toccare il leoncino di Sanremo. Lui ha vinto con una mia canzone, Per ‘tutte le volte che’ l’ho scritta io”, l’accusa di Carone davanti alla Balivo. “Non è vero”, la replica secca del cantante sardo. “In realtà andai ad Amici tra gli ospiti del serale e sono entrato con il premio, mi sono avvicinato a lui e gliel’ho fatto toccare. Noi non abbiamo litigato”, la versione di Valerio Scanu.

Insomma, i due concorrenti hanno visioni e versioni molto differenti sul brano che anziché unirli li ha allontanati. Tensione crescente in vista della puntata di questa sera? Non è dato saperlo, di sicuro Valerio Scanu sarà ancora una volta protagonista.