Valerio Scanu non è riuscito a vincere la scorsa puntata di Ora o mai più, ma indipendentemente da questo ha altre grane a cui risolvere in vista dell’appuntamento di questa sera, sabato 1 febbraio. L’ex stella di Amici, infatti, è convinto di essere sotto assedio e bersagliato, specialmente da alcuni giurati. Nella scorsa puntata non a caso Valerio Scanu si è lasciato andare ad uno sfogo che ha poi scatenato la reazione decisa di Donatella Rettore. “In gara siamo noi concorrenti, ma c’è molta più competizione tra i giudici. Sento di stare sul ca**o a tutti”, le parole del cantante.

“Devi farti un bel bagno di umiltà”, ha replicato seccata la Rettore, invitandolo a concentrarsi sul canto e meno sulle sue teorie da vittima. “Prima di adesso mi stava più simpatica qui dentro. Comunque non si parlava di giuria, ma vedo che non ho una faccia molto simpatica da quello che vedo sul web”, ha poi precisato Valerio Scanu.

Insomma, il cantante ha fatto parlare di sé più per lo scontro con la Rettore che per quanto mostrato sul palco di Ora o mai più. Questa sera, sabato 1 febbraio, vuole provare a sotterrare l’ascia di guerra e prendersi la vetta della classifica. In quest’ottica spera di avere un aiuto dalla sua tutor, Rita Pavone, che a suo dire dovrebbe imparare ad essere più strategica per supportarlo nella competizione.

In una intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo, il concorrente ha infatti detto: “Rita è un po’ alta di voti. Ma lei è fatta così, non è che la cambi”. “Dovrebbe essere più strategica perché alcuni lo sono. Noi, comunque, andiamo tutti d’accordo, siamo molto affiatati”, le sue parole.

