Valerio Scanu “Papà ancora grave causa covid”/ “Mi aggrappo a speranza e fede”

Valerio Scanu è stato nuovamente ospite negli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, e nell’occasione ha aggiornato le notizie in merito alle condizioni di salute relative al padre, da diverso tempo ricoverato in terapia intensiva a causa del covid. “Babbo è sempre molto grave – esordisce il cantante ex vincitore del Festival di Sanremo – ieri ho parlato con un medico che mi ha detto che ha fatto un piccolissimo passo in avanti e noi ci aggrappiamo alla speranza e alla fede, tutto il resto del corpo va benissimo, i suoi organi sono a posto e il suo cuore è fortissimo”.

“Si vede che è ben voluto – ha proseguito l’ex cantante di Amici – arrivano chiamate da ogni parte per lui, e il medico mi ha detto che il cuore di mio è forte ed è grande, e mi ha detto che il suo augurio è quello poterci vedere presto tutti assieme. Avere persone che stanno coccolando mio padre e ci stanno coccolando in questa situazione, è veramente una grande fortuna”.

VALERIO SCANU: “I MEDICI E GLI INFERMIERI SONO GRANDIOSI”

Quindi Valerio Scanu ha voluto sottolineare la grandezza del lavoro svolto da medici, infermieri e operatori sanitari: “Ad un certo punto mi son trovato io, giorni addietro a parlare con i medici, quasi a consolarsi, ci mettono anima e cuore, io ho scelto la musica e loro hanno scelto la medicina”. Al papà di Valerio Scanu hanno fatto ascoltare anche il brano inedito del figlio, una cover natalizia: “So che gli hanno fatto ascoltare il mio brano perchè io non ho fatto in tempo a farglielo ascoltare, volevo farglielo sentire quando sarebbe uscito e questa cosa non la farò mai più, credo molto in mio padre comunque, poi ci aggiorniamo”. In collegamento anche la cantante Fiordaliso, grande amica di Valerio Scanu: “Ci sentiamo anche tutte le sere con Marina, Fiordalis – svela Scanu – l’ultima volta mi ha scritto ‘ancora non mi aggiorni’ e appena mi ha scritto così è arrivato il messaggio”. Quindi Fiordaliso ha replicato: “Ci sono passata e non si supera – le parole della cantante riferite alla perdita della mamma per covid – il papà di Valerio lo supererà alla grande, suo papà è sano”.

