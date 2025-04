La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al tema delle diete con diversi ospiti in studio, fra questi, anche Valerio Scanu. In passato anche il cantante è stato sovrappeso ma grazie ad un’alimentazione equilibrata è riuscito a ritrovare la forma giusta; ma non solo. L’artista ha rivelato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per rimediare a della pelle in eccesso ma, purtroppo, con il primo medico l’esperienza non è stata delle più felici.

“Pentito della liposuzione fatta quando avevo 20 anni? Sì, ma in realtà sono pentito del medico che ho scelto perchè poi ne ho dovuto trovare un altro per rimediare ai danni”, inizia così Valerio Scanu prima di entrare nel merito delle circostanza che lo portarono verso la scelta di intervenire con la chirurgia estetica e degli effetti della prima operazione di liposuzione non andata proprio nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista della fase post-operatoria. “Non mi piaceva il grasso ai fianchi, la liposuzione era un rimedio facile; mi dicevano che nemmeno con l’attività fisica sarei riuscito ad eliminarlo”.

Valerio Scanu a La Volta Buona: “Chirurgia estetica? Ho fatto anche l’addominoplastica…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Valerio Scanu ha spiegato quali danni fisici lasciò il primo medico dopo l’intervento di liposuzione. “La mia pelle si era cicatrizzata, alzavo le braccia e vedevo i segni delle cannule; alcune parti erano state messe male. Non ne parliamo poi nel post intervento e dell’ematoma che avevo…”. Il cantante ha anche aggiunto: “Io sono pro-chirurgia; ovviamente quando serve, ho fatto anche l’addominoplastica. La feci perchè avevo uno scollamento della parete addominale e avevo la pelle in eccesso, adesso io avrei della pelle in eccesso alla schiena e vorrei non vederla. La toglierei, ma ciò che mi frena oggi – oltre al marito – è il fatto di dover stare fermo”.