Valerio Scanu perde scommessa e pubblica foto hot/ “Ecco il pegno”, poi la rimuove

Nei giorni scorsi il cantante Valerio Scanu ha fatto una scommessa con l’amico e personal trainer Peppe avendo però la peggio. Costretto ad una penitenza, il giovane artista nato sul palco di Amici ha così dovuto “pagare pegno”. Come? Con una foto in intimo che ha acceso per un attimo gli animi dei suoi follower. Peccato però che dopo poco lo scatto hot è poi stato rimosso dalle sue Instagram Stories. A riportare l’accaduto è il sito BitchyF.it che ripercorre la curiosa scommessa tra i due amici postando anche l’immagine in questione (clicca qui per vederla). Peccato però che l’immagine sia rimasta online solo poche ore, quanto basta comunque per essere prontamente salvata e finire sui social e in generale sul web. Nello scatto in questione Scanu è disteso su un divano, con addosso solo gli slip, ma si riprende solo dal petto in giù. Ovviamente è riconoscibile dai tatuaggi su coscia e gamba. Sotto la foto hot pubblicata sulle sue Instagram Stories il cantante scriveva: “Ieri ho fatto una scommessa con Peppe e ho perso… Il pegno era la pubblicazione di questa foto…”, accompagnata da una emoji con la quale Scanu si mostrava sconsolato.

VALERIO SCANU PERDE SCOMMESSA: PUBBLICA FOTO HOT E POI CANCELLA

Valerio Scanu nell’ultimo periodo si è mostrato meno restio a far vedere il proprio corpo come evidenziano le sue ultime foto pubblicate su Instagram. Oltre infatti allo scatto poi rimosso, frutto di una scommessa finita male, Valerio Scanu ne ha postate altre di foto delle sue attuali vacanze al mare. Nelle passate ore ha postato alcune foto da Palmarola, dove si è goduto i primi bagni della stagione. Negli ultimi due post Instagram ha sfoggiato una forma smagliante e ad accompagnarlo è sempre l’amico e personal trainer Peppe, come rivelato dallo stesso Valerio. “Chi ti ha fatto questa foto sconcia?”, ha domandato un utente. “Peppe, detto lo scostumato”, ha scherzato Scanu. Ed in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il costume del cantante, raccogliendo anche non pochi complimenti Vip come quello dell’amica Serena Rossi che nell’ultima foto ha commentato semplicemente: “Bonazzo”.



