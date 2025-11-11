Valerio Scanu, ospite oggi a La Volta Buona, ha toccato il cuore di tutti raccontando del suo rapporto con Peppe Vessicchio.

Sono giorni tristi nel mondo dello spettacolo e non solo, l’improvvisa perdita di Peppe Vessicchio è motivo di tristezza generale; oggi a La Volta Buona emerge il ricordo di Valerio Scanu che proprio con il compianto direttore d’orchestra vinse il Festival di Sanremo. In realtà il loro rapporto, come rivelato dal cantante, inizia molti anni prima ed è stato fino all’ultimo scandito da grande affetto, stima e amore sincero.

Valerio Scanu parte dal giorno della notizia, non voleva credere che ciò che si scriveva in rete a proposito di Peppe Vessicchio corrispondesse a realtà. “Mi era arrivato un messaggio di un giornalista: ‘Ti va di intervenire per un saluto al maestro Vessicchio’, l’avevo interpretato come se dovessi fare una sorpresa per lui. Poi apro i social e leggo quello che è successo… Ho scritto subito alla figlia, speravo mi dicesse che fossero tutte fake news”. Purtroppo quelle notizie erano vere, il direttore d’orchestra più amato se n’è andato improvvisamente lasciando un solco di dolore tra affetti, addetti ai lavori, colleghi e amici.

Valerio Scanu a La Volta Buona: “Peppe Vessicchio era il mio punto di riferimento…”

Il racconto di Valerio Scanu a La Volta Buona prosegue con la descrizione del rapporto con il compianto Peppe Vessicchio, speciale e continuo nel tempo: “Ho sempre avuto contatti con lui, ultimamente non abbiamo lavorato tanto insieme ma ci siamo portati talmente tanto in questi miei anni di musica che c’era sempre un grande affetto”. Si erano conosciuti già molti anni prima di Amici e di Sanremo, precisamente in una trasmissione alla quale il cantante partecipò a 12: ‘Bravo, Bravissimo’. Da lì è nato un legame sincero, ben racchiuso da una foto di quell’esperienza che resta l’ultimo toccante ricordo di Valerio Scanu. “Quello scatto è stato la nostra ultima conversazione, gli ho mandato la foto a luglio senza aggiungere nulla e lui mi rispose: ‘Grazie Valerio, questa foto è importante soprattutto per ciò che rappresenta’…”. Il cantante ha poi aggiunto: “Sapeva essere la persona di cui l’interlocutore aveva bisogno, è stato molto paterno a Sanremo, era il mio punto di riferimento”.