Un Valerio Scanu versione ‘on fire’ oggi a La Volta Buona e come sempre senza filtri quando si tratta di replicare o dare la propria opinione su un tema specifico. Il cantante è stato incalzato da Caterina Balivo sulle recenti dichiarazioni di Pupo sull’edizione 2010 di Sanremo che, a suo dire, avrebbe meritato di vincere proprio al posto dell’ex volto di Amici che trovò la vittoria con il brano ‘Per tutte le volte che”. Non le ha mandate a dire Valerio Scanu che con tono graffiante ha replicato al cantautore in maniera piuttosto contrariata: “Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno lancia una versione differente; l’anno scorso ha aspettato che morisse Napolitano per non essere querelato. Disse che si era accordato con lui per non vincere…”. Il concorrente di ‘Ora o mai più’ ha poi aggiunto: “Che dovesse vincere lui lo dice dal 2010, un anno disse: ‘Abbiamo comprato i call center’, poi ha detto che non è vero…”.

Dopo aver risposto in maniera piccata a Pupo a proposito della vittoria a Sanremo 2010, Valerio Scanu ha aggiunto anche un curioso retroscena riferito a tutt’altra esperienza e persona. Il riferimento è a Tale e Quale Show e precisamente a quando vestì i panni di Anna Oxa. “Quella esibizione mi costò una diffida dal suo management; due anni dopo andò ospite ad Amici e una testata fece un articolo e utilizzarono una mia foto invece che una sua”.

Piuttosto curioso il retroscena raccontato a La Volta Buona da Valerio Scanu a proposito della diffida da parte del management di Anna Oxa. Stupiti anche i presenti nel salotto di Caterina Balivo ai quali il cantante ha poi spiegato meglio il suo ‘presunto’ coinvolgimento nella questione: “Cosa c’entro io? Secondo delle persone ero stato io a fare un magheggio… Pensavo fosse uno scherzo ma poi diedi la mail dell’avvocato, fortunatamente poi è finita lì”.