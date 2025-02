Un dissing dal sapore nostalgico, che ci porta direttamente a Sanremo 2009 con due protagonisti che in molti ricordano: Valerio Scanu e Pupo. Il primo conquistò la vittoria della kermesse a discapito del secondo, che per l’appunto andò ad occupare il gradino successivo del podio. Da allora gli strascichi non sono stati pochi, con qualche recriminazione da parte di entrambi; in particolare, in una recente partecipazione a La Volta Buona, proprio il cantante ex Amici ha lanciato non si è risparmiato nel ‘punzecchiare’ il collega: “Ogni anno propone una versione diversa su quel Sanremo…”.

Tanto è bastato per scatenare la replica di Pupo alle parole di Valerio Scanu a La Volta Buona; il cantautore si è lasciato andare ad un commento sui social molto breve ma altrettanto piccato. “Ne ho conosciuti di presuntuosi e ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”, a tal proposito è stato incalzato proprio il vincitore di Sanremo nel 2009 che come suo solito non si è certo posto freni nel contro-replicare al collega. “Io ho salvato quel Sanremo ragazzi; se non avessi vinto io, avrebbe vinto Pupo”, e ancora: “Lui sta ancora rosicando per la mancata vittoria al Festival. Perchè mi dice ignorante e presuntuoso? Suppongo abbia finito la quinta elementare… Darmi del presuntuoso è veramente un luogo comune!”.

Valerio Scanu – sempre a La Volta Buona – si è poi soffermato su un commento di Pupo, sempre sui social, proprio al post pubblicato da lui stesso e citato in precedenza. “Ha risposto ad una persona che parlava di invidia dicendo: ‘Se avvertissi solo un briciolo di invidia per soggetti del genere mi suiciderei’… Lo invito a farsi un esame di coscienza perchè si può aprire un vasto argomento su questo quindi forse è meglio che si dia una regolata…”. Il cantante ha poi chiosato: “Questa cosa mi tocca relativamente ma l’utilizzo di determinati argomenti sui social andrebbe un attimo rivisto”.