La puntata odierna de La Volta Buona dedica ampio spazio al mondo della musica, passando in rassegna le storiche ‘rivalità’ tra grandi artisti ma ricordando anche gli eventi più attuali, come il San Marino Song Contest 2025. Sul palco salirà anche Luisa Corna, presente in studio, e Pierdavide Carone reduce dalla vittoria di Ora o mai più. A colpire è il commento di Valerio Scanu che ha avuto modo di cimentarsi con l’esperienza circa 3 anni fa; la sua esperienza però, a suo dire, non è stata delle migliori e per questioni riguardanti prettamente l’organizzazione dell’evento.

“La mia partecipazione al San Marino Song Contest di 3 anni fa? E’ un’esperienza che ho rimosso, diciamo che non andò particolarmente bene”, queste le parole di Valerio Scanu a proposito della kermesse che anche quest’anno sarà vetrina di alcuni artisti italiani che aspirano ad un posto all’Eurovision 2025. Il cantante reduce dal quinto posto ad Ora o mai più ha aggiunto anche un retroscena per avvalorare la sua tesi a proposito della sua visione non positiva dell’organizzazione. “Mi chiesero poco prima di salire sul palco di ridurre la durata della canzone, doveva essere per forza di massimo 3 minuti; per fortuna riuscimmo con il produttore, ma fu una cosa incredibile…”. Gli fa eco Giulio Todrani – papà di Giorgia – colpito dal racconto: “Questa è una cosa vergognosa, una canzone va ascoltata nella sua interezza”.

Valerio Scanu a La Volta Buona: “Ho sconsigliato a Pierdavide di partecipare al San Marino Song Contest 2025…”

Come anticipato, sul palco del San Marino Song Contest 2025 ci sarà anche Pierdavide Carone reduce dalla vittoria ad Ora o mai più. Sempre a La Volta Buona, Valerio Scanu aveva confessato di aver sconsigliato al collega di partecipare alla kermesse proprio in virtù della sua esperienza poco positiva su quel palco. “Ai miei tempi era organizzato male, per questo gliel’ho sconsigliato, magari quest’anno invece sarà sicuramente organizzato tutto al meglio…”. Chiude così il cantante con un sorriso beffardo dal sapore di stoccatina.