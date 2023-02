Valerio Scanu stronca Blanco: “Vergognati”/ “Il successo ti ha dato alla testa…”

Valerio Scanu contro Blanco dopo l’esibizione a Sanremo 2023

Uno dei momenti più chiacchierati della prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata l’esibizione di Blanco. Dopo essersi esibito sulle note di “Brividi” insieme a Mahmood, Blanco è tornato sul palco del Teatro Ariston per una performance singola. Nel corso dell’esibizione, non riuscendo a sentire la musica, Blanco ha avuto una reazione che ha lasciato tutti senza parole cominciando a distruggere il palco. Tante le critiche nei confronti dell’artista contro cui si è scagliato anche Valerio Scanu che, su Twitter, ha fortemente criticato l’atteggiamento del cantante.

“Se gli in ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti. Vergogna Blanco“, ha scritto Scanu.

I commenti di Ultimo e Gianni Morandi su Blanco

In tanti hanno commentato la reazione che Blanco ha avuto sul palco del Teatro Ariston. Tra gli artisti in gara al Festival, Ultimo tornato a Sanremo dopo la polemica con i giornalisti avvenuta durante la sua ultima partecipazione, a Viva Rai Due Viva Sanremo su Rai Uno, ha dichiarato: “Se ho visto quello che ha fatto? Sì ho visto quello che è successo. Se devo spaccare qualcosa anche io? Sì spacco tutto [ride]”.

Puntuale è arrivato anche il commento di Gianni Morandi che, dopo la performance di Blanco, ha aiutato le signore delle pulizie a sistemare il palco con una scopa. “Pensate che mi ero appena fatto una foto con Blanco. Ero dietro le quinte che la stavo per pubblicare e mi hanno detto ‘fermati guarda che succede’, non capivo quello che stava succedendo. Poi avete visto che sono entrato sul palco per pulire tutto“, ha detto Morandi durante il collegamento con Fiorello.

Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti #vergogna #Sanremo2023 #blanco — ValerioScanu (@Valerio_Scanu) February 7, 2023













