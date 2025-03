Valerio Scanu possibile vincitore di Ora o mai più 2025?

Valerio Scanu vincitore annunciato di Ora o mai più 2025? Difficile azzardare pronostici, ma indubbiamente il trentaquattrenne sardo ha ottime chance di farcela. D’altronde in queste settimane il cantante isolano ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e, al di là delle polemiche con Donatella Rettore e alcuni hater, è stato assoluto protagonista. Anche nella semifinale, che lo ha visto trionfare con merito, ha dato dimostrazione di poter arrivare ovunque con la sua voce.

Valerio Scanu replica a Pupo: “Sta ancora rosicando perchè non ha vinto Sanremo”/ “Ha parlato di suicidio…”

Ad alcuni osservatori non è passato in secondo piano il gesto elegante nei confronti di Zarrillo con cui la settimana scorsa ha duettato sulle note di Cinque Giorni. Il suo partner artistico si è ritrovato in difficoltà durante un attacco e Valerio Scanu è intervenuto prontamente, senza evidenziare l’errore.

Pupo contro Valerio Scanu, polemiche e accuse su vittoria a Sanremo 2010/ "Ignorante e arrogante"

Valerio Scanu protagonista di questa edizione di Ora o Mai Più tra polemiche e schermaglie

Un gesto elegante che ha cancellato il piccolo inconveniente e che è piaciuto anche al popolo del web. Certo, non mancano i detrattori di Valerio Scanu e i leoni da tastiera sul web, che comunque continuano a stuzzicarlo. Ma il finalista di Ora o mai più 2025 va avanti per la sua strada e si prepara ad una puntata finale dalle mille emozioni. Valerio Scanu ce la metterà tutta per laurearsi campione di questa edizione.

C’è grande curiosità di scoprire se ci sarà spazio per qualche altra schermaglia nella puntata finale, ma il cantante ne farebbe volentieri a meno. “Io arrogante? Sembra quasi che saper cantare sia una colpa”, ha tuonato il concorrente proprio durante il programma, concedendosi un piccolo sfogo. Questa sera, sabato 1 marzo, l’appuntamento della verità con la finale di Ora o mai più 2025. Valerio Scanu vincitore?

CLASSIFICA ORA O MAI PIù 2025 E VINCITORE 6A PUNTATA/ Valerio Scanu trionfa: sul podio anche Antonella Bucci