Sarah e Valerio a Temptation Island 2025, lui si lascia andare con la single Ary, lei sbotta: "Lo vado a prendere" ma flirta con il tentatore Salvatore

Sarah e Valerio a Temptation Island 2025: lei sempre più in sintonia con il tentatore Salvatore Guida

Continua il viaggio nei sentimenti di Sarah Esposito e Valerio Chiaffaroni nel reality di Canale5. Lei ha 24 anni e lavora come assistente di un medico estetico, lui di anni ne ha 26 ed è un cuoco. La loro relazione va avanti da cinque anni ed a decidere di metterla alla prova nel reality delle tentazioni sono stati entrambi perché vogliono capire se quella che hanno affianco e la persona giusta per loro oppure no. Già nelle prime puntate Sarah aveva ammesso di aver tradito il suo fidanzato parlando di alcuni incontri segreti di cui il fidanzato non era a conoscenza.

Sonia B e Simone: bacio del tradimento Temptation Island 2025?/ Lei: "Mi vergogno di averlo avuto accanto"

Cosa succederà nella puntata di questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, tra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025? Dalle anticipazioni si scopre che Sarah sarà sempre più vicina al tentatore Salvatore Guida. I due hanno già instaurato un certo feeling e una certa sintonia e complicità tra passeggiate, gite a cavallo e ‘esterne’ da soli. E questo feeling continuerà anche nella puntata di questa sera quando Valerio vedrà un nuovo video della sua fidanzata con il bel single e perderà di nuovo la pazienza commentando sarcastico: “Mi pare di vedere un film comico.”

Salvatore Guida, chi è tentatore di Sarah a Temptation Island 2025/ Flirt continua tra dediche e abbracci

Temptation Island 2025, scatta il feeling tra Valerio e la tentatrice Ary: sguardi complici e tuffi in piscina

E non è tutto perché dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che Valerio Ciaffaroni deciderà di agire al contrattaco contro la fidanzata Sarah Espostito. Se da una lato la giovane sarà sempre più vicina al single Salvatore, scatterà il feeling tra Valerio e la tentatrice Ary. La bella single 22enne aveva colpito il fidanzato sin dal momento delle presentazioni.

Ed adesso sembra proprio che il 26enne si lascerà andare con lei, complice una sfilata in cui le darà come voto un bel 10 i due inizieranno a frequentarsi e tra sguardi complici, tuffi in piscina e risate Valerio sembrerà lasciarsi alle spalle la delusione per la fidanzata Sarah. Cosa succederà nella puntata di questa sera a Sarah e Valerio a Temptation Island 2025? Per la prima volta sarà la Esposito a vedere dei video del suo ragazzo ‘vicino’ ad un’altra ragazza e la reazione non si farà attendere: “Lo vado a prendere!”.

Antonio Panico: chi è il fidanzato di Valentina a Temptation Island 2025/ Età, lavoro, Instagram e tradimenti