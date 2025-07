Valerio sta insieme alla fidanzata Sarah o alla tentatrice Ary dopo il falò di confronto a Temptation Island 2025? Spoiler e rumor bomba

Anticipazioni Temptation Island 2025, cosa accadrà al falò di confronto tra Valerio e Sarah

Manca poco alla settima puntata di Temptation Island 2025 che andrà in onda questa sera, martedì 29 luglio 2025, in prima serata su Canale5 ed uno dei momenti clou riguarderà la coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni sempre più in crisi. Durante il percorso la 24enne si è avvicinata al single Salvatore Guida deludendo moltissimo sul suo fidanzato che in seguito ha deciso di lasciarsi andare e si è avvicinato alla tentatrice Ary, Arianna Mercurio. E la sintonia e complicità tra quest’ultimi sarà sempre più forte tanto che nella puntata in onda questa sera ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Secondo le anticipazioni Temptation Island 2025 lanciate da Dagospia nella puntata di questa sera ci sarà un tradimento inaspettato che porterà ad una serie di eventi a catena fino ad un epilogo sorprendente e inaspettato. Ci sarà un vero e proprio flirt tra Valerio e la tentatrice Ary. I due saranno sempre più vicini ed arriveranno a chiudersi in bagno lontano dalle telecamere e non è tutto secondo altri rumor pare che scatterà un bacio tra Valerio e Ary che spingerà il cuoco romano a chiederà il falò di confronto immediato con la fidanzata. Cosa accadrà al falò di confronto tra Valerio e Sarah? Ebbene sembra che a differenza di Simone, Valerio si assumerà le sue responsabilità dicendo alla fidanzata di essersi avvicinato alla tentatrice non per ripicca nei suoi confronti ma perché prova un vero e sincero interesse nei suoi confronti.

Valerio sta insieme alla fidanzata Sarah o alla tentatrice Ary dopo Temptation Island 2025? Indiscrezioni bomba

Stasera dunque assisteremo all’attesissimo falò di confronto tra Valerio e Sarah a Temptation Island 2025 ma cos’è successo dopo? Valerio sta insieme alla fidanzata Sarah o alla tentatrice Ary? Gli spoiler in realtà non sono univoci. Secondo quanto riporta Lollo Magazine Valerio e Sarah si lasceranno a Temptation Island 2025, il cuoco romano deciderà di lasciare la sua fidanzata perché certo che il sentimento che prova per la single Ary sia autentico e vero e dunque vorrà iniziare una relazione con la tentatrice.

Dall’altra parte, invece, secondo un’indiscrezione lanciata dal VicoloDelleNews Valerio e Sarah usciranno insieme dal programma. I colleghi di lavoro della coppia di Roma sembra che hanno rivelato che al falò di confronto finale i due avranno modo di chiarirsi perdonandosi a vicenda. Secondo la segnalazione, dunque, Sarah e Valerio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025. Insomma, versione diverse e per sapere con certezza qual è la verità non resta che seguire la puntata di questa sera e le prossime del reality condotto da Filippo Bisciglia.