Valerio Staffelli, il racconto della tentata truffa subita da mamma Gigliola
Nella puntata odierna di Dentro la notizia, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, ampio spazio è stato dedicato al delicato tema delle truffe agli anziani. Un argomento quanto mai attuale e che vede spesso le persone meno giovani vittime di raggiri da parte dei malviventi, per mezzo di modalità sempre diverse e con l’obiettivo primario di estorcere del denaro.
Anche Gigliola, mamma di Valerio Staffelli, ha rischiato di rimanerne vittima come raccontato dall’inviato di Striscia la Notizia in studio: “Tempo fa mamma mi avvisò che qualcuno, spacciandosi per me con la storia del telefono rotto, era in difficoltà. Mandarono un messaggio con scritto: ‘Mi si è rotto il telefono, mi trovi su quest’altro numero’. Mamma venne contattata attraverso un messaggio, lei attenta rispose in maniera facilmente comprensibile da parte del lestofante, e lui abbandonò la strada“.
Valerio Staffelli: “Alla fine siamo riusciti a smascherarlo“
Mamma Gigliola, in studio assieme a Valerio Staffelli, ha così raccontato come si è mossa subito dopo aver ricevuto il messaggio del truffatore: “Ho subito mandato un messaggio a mio figlio e gli ho detto: ‘Ma sei tu? Ti è successo qualcosa?’. Lui mi disse che era una truffa“. Staffelli, durante la tentata truffa, le spiegò come affrontare la situazione: “Io davo le indicazioni a mia mamma per riuscire ad acchiappare il truffatore. Speravo venisse a casa sua, così avrebbe trovato le nostre telecamere, invece alla fine con tutta una serie di messaggi lo abbiamo smascherato“.
Ma la mamma dell’inviato di Striscia rischiò di rimanere vittima anche di un altra truffa, quella dello “specchietto”: “Ero in auto, si avvicina una macchina e sento un ‘tac’ sulla portiera. Rallento, queste due ragazze si avvicinano, avevano lo specchietto giù e dicono: ‘Signora, ci ha rotto lo specchietto’. Io gli dissi che mi dispiaceva: ero appena stata in banca a ritirare 1000 euro che mi servivano“. La donna probabilmente fu da loro pedinata dopo aver prelevato, sino alla tentata truffa che, fortunatamente anche questa volta, non andò a buon fine.