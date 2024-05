Valerio Staffelli e Matilde Zarcone: chi sono i genitori Rebecca/ “Il mio esempio in tutto e per tutto”

Si chiamano Valerio Staffelli e Matilde Zarcone i genitori di Rebecca, influencer e fino a pochi mesi fa co-conduttrice del Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini. Il papà non ha bisogno di presentazioni: è il noto volto di Striscia la Notizia, colui che da anni ed anni consegna i tapiri a tanti personaggi dello spettacolo. L’inviato del tg satirico è proprio il motivo per cui la figlia ha cominciato a farsi notare dal grande pubblico: nonostante un padre famoso, però, Rebecca Staffelli è stata brava a costruirsi da sola la sua fama attraverso i social, fino ad approdare proprio su Canale 5, dove ha ben figurato come braccio di Alfonso.

La bellezza, Rebecca, l’ha senza dubbio presa dalla mamma Matilde Zarcone. La donna era una showgirl di Buona Domenica quando conobbe Valerio: i due si innamorarono proprio negli anni ‘90, alla festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti. Da quel momento, dopo aver incrociato lo sguardo dell’uomo che le avrebbe fatto perdere la testa, Matilde ha scelto di abbandonare la carriera televisiva. Dalle loro nozze, celebrare nel 1994, sono arrivati due figli: Riccardo (classe 1996) e Rebecca (classe 1998).

Rebecca Staffelli: “I miei genitori ci hanno insegnato il sacrificio”

Parlando proprio a Verissimo dei suoi genitori, Rebecca Staffelli ha rivelato: “Si sono risposati qualche anno fa, in occasione dei 25 anni di matrimonio. Stanno insieme da trent’anni. Per me sono l’esempio di vita in tutto e per tutto, anche come unione, come coppia, come genitori. Non ci hanno mai fatto mancare niente ma ci hanno sempre educato alla vita vera. Molte volte, per pregiudizi, quando si è figli d’arte gli altri pensano che noi abbiamo tutto. Da noi non è mai stato così.

I nostri genitori ci hanno insegnato il sacrificio, il valore dei soldi, avevamo la paghetta… Sono sempre stati presenti, simpatici, giocosi ma anche educativi. Mi auguro di essere un’unghia di ciò che sono stati loro”.

