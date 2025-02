Valerio Staffelli e Matilde Zarcone sono i genitori di Rebecca, volto noto del piccolo schermo che negli ultimi due anni si è fatta conoscere dal grande pubblico nel ruolo di opinionista social del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Figlia d’arte, Rebecca ha come papà Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia che da anni consegna a personaggi del mondo dello spettacolo il tanto desiderato tapiro d’oro. L’uomo è felicemente sposato con la moglie Matilde Zarcone che in passato ha lavorato nel mondo della televisione come showgirl partecipando a diversi programmi cult come “Buona Domenica”.

Proprio durante le registrazioni di “Buona Domenica”, Matilde ha conosciuto Valerio in occasione della festa di compleanno di Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due si sono perdutamente innamorati e poco dopo nel 1994 si sono sposati. Dal loro matrimonio sono nati due figli: il primogenito Riccardo e la figlia Rebecca.

Rebecca Staffelli e l’amore dei genitori Valerio Staffelli e Matilde Zarcone

L’incontro tra Valerio Staffelli e Matilde Zarcone nei primi anni ’90 ha cambiato per sempre le loro vite. Proprio lo storico inviato di Striscia La Notizia in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Chi ha aperto il suo cuore parlando della moglie e donna della sua vita: “non mi rendo conto del tempo che passa”. I due sono legati da più di 30 anni oramai, ma il loro amore è sempre più forte al punto che Staffelli ha confessato: “tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”. Entrambi i genitori hanno un bellissimo rapporto con i figli e in particolare con Rebecca Staffelli che hanno sempre incoraggiato quando ha comunicato la volontà di lavorare nel mondo della televisione.

Proprio Rebecca parlando dei genitori negli studi a Verissimo ha detto: “stanno insieme da 30 anni. Per me sono l’esempio di vita in tutto e per tutto sia come coppia che come genitori”. Non solo, la conduttrice ha sottolineato come non le abbiano mai fatto mancare nulla educandola però alla vita vera: “quando si è figli d’arte gli altri pensano che noi abbiamo tutto, ma non è così! Ci hanno insegnato il sacrifico e il valore die soldi!”.