Valerio Staffelli investito da un auto: incidente e ospedale/ Roberto Bolle rifiuta il tapiro e…

Il tentativo di Valerio Staffelli di consegnare il tapiro d’oro a Roberto Bolle si è concluso con il trasferimento in ambulanza dell’inviato di Striscia la Notizia al Gaetano Pini di Milano. Il motivo della “premiazione”? Sembra che il balletto dell’etoile dello scorso 7 dicembre trasmesso su Rai 1 in occasione della prima della Scala, spacciato per inedito, non sia altro che “il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York”, si legge sul sito del tg di Antonio Ricci. Staffelli ha intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo il rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere di Striscia, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione. Davanti all’abitazione di Roberto Bolle, Valerio Staffelli è stato “cinturato” dal portinaio. In seguito il taxi, su cui sarebbe stato presente il ballerino, è salito sul marciapiede e sul piede di Staffelli.

VALERIO STAFFELLI: IL TAPIRO D’ORO A ROBERTO BOLLE

Sembra che l’autista volesse accompagnare Roberto Bolle proprio davanti al portone di casa, così da evitare Valerio Staffelli e le telecamere di Striscia la Notizia. Per risolvere la situazione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, mentre Staffelli è stato portato in ospedale in codice giallo. Sui social il popolo del web si divide tra chi difende Roberto Bolle e chi invece si schiera dalla parte dell’inviato del tg satirico. “Ma se uno già ti dice no, perché pedinarlo fino a casa?” e “Ma non è esagerato importunare così le persone?”, scrivono due utenti su Twitter in difesa del ballerino. “Chi usa la violenza, passa sempre dalla parte del torto…” e “Mamma mia che simpatia sto Bolle”, commentano altri due, criticando la reazione dell’etoile. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20.35.



