Valerio Staffelli, morto suo padre Gennaro/ “Mi ha insegnato tanto, uomo generoso”

Un grave lutto ha colpito l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Poche ore fa ha infatti annunciato la morte del padre, Gennaro Staffelli, scomparso all’età di 82 anni. Attraverso Instagram, Staffelli ha voluto ricordare in maniera affettuosa il papà. Queste le sue parole: “Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto “Ciccio” di origini napoletane classe 1938, commerciante, il più bravo che io abbia mai conosciuto, era un maestro nell’arte della vendita, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere”. Staffelli ha svelato un simpatico aneddoto per far capire come il padre è riuscito a strappare sorrisi fino a poco prima della morte. “Ci ha fatto sorridere e ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito”.

Valerio Staffelli, ultimo saluto al padre Gennaro: “Mi ha insegnato tanto”

Una figura fondamentale anche per la carriera dell’inviato del programma di Antonio Ricci: “Lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”. Il ricordo di Valerio Staffelli si chiude con un attestato di stima profondo e sincero che fa capire il grande spessore umano di suo padre Gennaro: “Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio: “come la va’…” che ripeto oramai da 24 anni durante Striscia la Notizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti”. Un duro colpo quello subito da Valerio Staffelli che arriva ad appena tre anni dalla scomparsa del fratello Alessandro, medico, andato via a soli 51 anni.





