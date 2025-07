Valerio tradisce la fidanzata Sarah con la tentatrice Ary a Temptation Island 2025: chiede il falò di confronto e c'è il colpo di scena finale

Il viaggio nei sentimenti tra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 è pronto a regalare emozioni, colpi di scena e risvolti spiazzanti anche nella sesta puntata in onda questa sera, martedì 29 luglio 2025 sempre su Canale 5. La coppia sembra essere ai ferri corti e la distanza tra i due si farà sempre forte. Lei ha 24 anni, lui 28 e stanno insieme da circa cinque anni. Entrambi hanno deciso di partecipare al programma per capire se davvero sono fatti l’uno per l’altra. All’inizio del percorso Sarah Esposito ha confessato di averlo tradito durante la loro relazione, si è sentita via chat con altri ragazzi ed alcuni di loro li ha incontrati anche in un parcheggio.

Deluso e amareggiato Valerio Ciaffaroni ha incassato il colpo rivelando in lacrime di essere innamorato della sua ragazza e che lui non avrebbe mai fatto nulla per ferirla, a differenza sua. Tuttavia, dopo giorni di immobilismo ha deciso di togliersi i panni del fidanzato modello e si è avvicinato molto alla single Ary, Arianna Mercurio, tra bagni a mezzanotte, giochi in spiaggia, battuta e confessioni l’alchimia tra Valerio e la tentatrice Ary sta crescendo giorno dopo giorno. “Non mi manca Sarah. Lo dico perché non mi manca, non perché sto male emotivamente.” ha confessato Valerio che subito dopo si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione nei confronti della tentatrice: “Se mi avvicino a te non è per farla ingelosire.”

Valerio tradisce Sarah con la tentatrice a Temptation Island 2025! Colpo di scena al falò di confronto

E dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che nella sesta puntata in onda questa sera, 29 luglio, ci sarà un clamoroso colpo di scena per la coppia formata da Sarah e Valerio. Valerio sarà sempre più vicino alla tentatrice Ary e si lascerà andare alle confidenze arrivando a dirle delle frasi molto forti che feriranno la sua fidanzata. Farà capire alla tentatrice Ary di aver le idee chiare su cosa fare: “Sono sicuro di quello che devo fare.”

E non è tutto perché Valerio tradirà Sarah con la tentatrice Ary Stando alle anticipazioni sulla puntata di questa sera riportate da Dagospia i due si chiuderanno insieme in bagno lontano dalle telecamere, e scatterà un bacio appassionato. Poco dopo, Valerio deciderà di chiedere il falò di confronto per rivelare tutto alla fidanzata Sarah, convinto che il legame nato con Ary sia “vero e autentico”. Vedendo tali filmati Sarah Esposito scoppierà a piangere: “Non me lo sarei mai aspettato.” ed anche la 24enne ha le idee chiare sulla fine del percorso: “Ha iniziato una nuova frequentazione, è felice, e io me ne vado a casa da sola”. Sarah e Valerio si lasceranno a Temptation Island 2025? Nel frattempo, il web quasi unanimemente schierato dalla parte di Valerio e shippa la relazione tra il fidanzato e la tentatrice Ary entrambi giovani e, all’apparenza, molto genuini.

