Valerio Tremiterra, chi è ex fidanzato di Nikita Pelizon/ Primo confronto al GF Vip dopo la rottura

Valerio Tremiterra, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip per un confronto dopo la rottura

“Nikita sta per fare i conti con una parte del suo passato”. È con queste parole che Alfonso Signorini annuncia l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella serata del 16 gennaio 2023 dell’ex fidanzato della gieffina: Valerio Tremiterra. I due si stavano frequentando prima che Nikita iniziasse la sua avventura al Grande Fratello Vip e avevano deciso di aspettarsi e continuare successivamente questa loro romantica conoscenza. Eppure le cose sono cambiate quando Valerio ha deciso di abbandonare ‘l’anonimato’, mostrandosi pubblicamente e pubblicando un video privato romantico della coppia.

Questo gesto è stato mal interpretato da Nikita che ha quindi deciso che per lei la storia poteva interrompersi, senza tuttavia sentire il parere di Valerio o confrontarsi con lui. Questa possibilità arriverà però questa sera in diretta al Grande Fratello Vip: finalmente Valerio ha infatti deciso di metterci la faccia e affrontare Nikita nella Casa. Come reagirà la gieffina di fronte al suo ex? Lei infatti mai si aspetterebbe un gesto del genere dall’uomo; sarà anche questo interpretato come voglia di visibilità da parte di Valerio? O per la Pelizon sarà un gesto d’amore apprezzato?

