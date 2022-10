Valerio Tremiterra, chi è il presunto fidanzato di Nikita Pelizon/ Messaggio d’amore al GF Vip?

Valerio Tremiterra, chi è il presunto fidanzato di Nikita Pelizon

Alfonso Signorini è pronto a regalare a Nikita Pelizon un’emozione nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 27 ottobre 2022. Il conduttore ha infatti intenzione di leggergli qualcosa, un messaggio speciale da parte di una persona che a quanto pare per lei è importante. Visto quanto accaduto negli ultimi giorni, potrebbe trattarsi del suo presunto fidanzato. Lui è Valerio Tremiterra, un imprenditore di 51 anni che appartiene al mondo della ristorazione e con il quale Nikita stava iniziando una storia d’amore prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Valerio Tremiterra è la persona speciale di Nikita Pelizon?

D’altronde la stessa Nikita, quando ha parlato di amore nella Casa, ha fatto intendere di avere qualcuno di speciale nel suo cuore: “Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere”, ha raccontato, senza tuttavia sbilanciarsi sull’identità di questa persona. Lui in questi giorni si sarebbe sbottonato, svelando di essere questo uomo che Nikita ha fuori. Arriverà dunque nella Casa un messaggio d’amore per lei?

