Valerio Tremiterra è il fidanzato di Nikita Pelizon/ Spunta il video d’amore: tra loro 26 anni di differenza

Chi è Valerio Tremiterra, il fidanzato di Nikita Pelizon

Da quando sulla Casa del Grande Fratello Vip 2022 è sorvolato un aereo con un messaggio d’amore rivolto a Nikita Pelizon, il pubblico del reality si chiede chi sia questo uomo misterioso che lei preferisce non citare nella Casa. Il mistero pare l’abbia appena risolto il settimanale CHI portando alla luce un video di Nikita e di questo uomo insieme. Lui si chiama Valerio Tremiterra ed è molto più grande della gieffina: ha 54 anni mentre lei ne ha 28.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela in anteprima che “è imprenditore nel campo della ristorazione, proprietario di Bottega Ghiotta. – e spiega inoltre che – Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna a una cena e non si sono più lasciati.” Proprio prima che entrasse al GF Vip, Valerio Tremiterra avrebbe detto a Nikita: “Ho 54 anni, fai la tua esperienza”; lei, in risposta, gli ha mandato il video che vedete alla fine dell’articolo.

Nikita Pelizon e il video d’amore con Valerio Tremiterra

É ancora il settimanale CHI a spiegare il significato del messaggio in codice che Valerio ha usato nel messaggio aereo inviato a Nikita al Grande Fratello Vip, ovvero il numero ‘222’ “che è un numero simbolico che indica un incoraggiamento dei propri angeli custodi a stabilire armonia ed equilibrio in tutte le aree della vita.” spiega la fonte.

Va d’altronde ricordato che Nikita Pelizon ha alle spalle una storia molto complicata che presto verrà raccontata all’interno della Casa del GF Vip. La ragazza ha chiuso i rapporti con la famiglia dopo una serie di drammi, ha affrontato la depressione e ha anche pensato al suicidio ma è poi riuscita a ritrovare un equilibrio, a quanto pare anche grazie al suo nuovo compagno.

