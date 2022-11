Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita, reagisce alla cotta per Onestini/ Il “dito medio” dedicato a lei?

Valerio Tremiterra fa il dito medio all’ex fidanzata Nikita Pelizon? Ecco cosa è successo

Nikita Pelizon, recentemente si è dichiarata a Luca Onestini svelando di avere un interesse molto forte per il gieffino. L’ex tronista, però, nelle ultime ore è risultato positivo al Covid-19 ed è stato dunque isolato come da protocollo. La modella ha dichiarato a Ciupilan di sentire la sua mancanza: “Si sente che non c’è“.

Nikita Pelizon illusa da Luca Onestini?/ "Mi ha detto che sono la persona con cui si trova meglio ma..."

A tutto questo interesse, interviene l’ex fidanzato di Nikita Pelizon, Valerio Tremiterra che sui social pubblica una foto con il dito medio in bella mostra, molto probabilmente rivolto alla modella, con scritto: “Mood of the day“. L’uomo non sembra aver preso particolarmente bene questa cotta della Pelizon, che dopo aver visto alcuni atteggiamenti di lui in puntata, ha deciso di ritenersi single.

Nikita Pelizon si dichiara a Luca Onestini: "Sono attratta da te"/ Ma lui le rifila un 'due di picche'

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tremishow (@tremishow)

Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini ma ha preso un due di picche

Nikita Pelizon ha da subito dichiarato di avere un interesse per Luca Onestini e ha deciso di farsi avanti con il gieffino. La modella ha, quindi, preso il coraggio e si è dichiarata all’ex volto di Uomini e Donne: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”.

Perchè Luca Onestini e Ivana si sono lasciati?/ "Pensavo fosse la donna per me.."

Nikita Pelizon, però, ha ricevuto un due di picche da Onestini che le ha risposto: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA